Anna Tatangelo manda in delirio i suoi follower con una provocante foto in bianco e nero

Continua la svolta sensuale della cantante di Sora che, sui social network manda in delirio i suoi fan con scatti provocanti e scollature vertiginose. Anna Tatangelo dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio sembra ormai incontenibile e, ogni occasione è buona per mettere in mostra il suo corpo da paura.

L'ultima foto che ha sorpreso tutti è stato postata da poco su Instagram. Si tratta di un'immagine in bianco e nero presa dell'alto che mette in luce la procacità del suo fisico. L'attenzione si concentra tutta sul suo seno che è messo in primo piano rispetto alle cosce che appaiono leggermente sfocate.

Il costume intero pur coprendo sicuramente più del bikini è caratterizzato da una scollatura vistosa su cui insiste anche una collana. Gli occhi sono dapprima chiusi e il volto è rilassato e si intravede ancora il biondo con cui di recente aveva tinto i capelli. I commenti degli ammiratori si sprecano, qualcuno le dice addirittura: "Sei talmente perfetta che ogni tua foto sembra un quadro dipinto". Tra i vari commenti positivi c'è anche quello della collega Emma Marrone che esordisce con: "Sei bona".

Il successo musicale avuto con la nuova hit estiva cantata con Geolier non ha però placato Anna. Nelle scorse settimane infatti la Tatangelo si è scagliata con i giornalisti accusati di diffondere fake news sulle sue relazioni.