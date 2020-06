Anna Tatangelo, lo scatto sexy in giacca e intimo fa impazzire i fan

Occhi puntati sulla bellissima Anna Tatangelo: nelle ultime ore la cantante ha pubblicato un bollente scatto fotografico su Instagram, in cui appare come sempre in una smagliante forma fisica coperta soltanto da giacca gessata e intimo chiaro, dettagli che hanno fanno letteralmente impazzire i fan dell'artista.

Anna Tatangelo è stata "presentata" al grande pubblico quando, diversi anni fa, ha vinto a Sanremo Giovani 2002 all'età di soli quindici anni con il brano "Doppiamente fragili". Poi nel 2005 incontra Gigi D'Alessio che le scrive la canzone "Ragazza di periferia", e da lì nasce la loro storia d'amore, chiusa lo scorso marzo dopo molti anni passati insieme ed un figlio.

Ma la fine della sua storia non ha lasciato segni visibili sulla bellezza statuaria ed allo stesso tempo semplice e genuina di Anna Tatangelo, che mostra con orgoglio il suo incantevole sorriso.

E intanto la Tatangelo sta lavorando al suo prossimo progetto discografico, che pare sia in lavorazione per questa estate, anche se questa volta dovremo aspettarci qualcosa di diverso rispetto al sound precedente dell'artista. Infatti questo lavoro vedrà la collaborazione di Mixer T, produttore discografico di molti rapper. Vedremo cosa ne uscirà fuori, ma intanto non dubitiamo che la sua voce meravigliosa possa sposarsi bene anche con generi totalmente differenti rispetto al suo.

