Anna Tatangelo: lo scatto da urlo fa impazzire i suoi follower

Anna Tatangelo è tornata ad accendere i social network con un nuovo scatto provocante. La cantante originaria di Sora ha deciso tra l'altro di chiarire ai suoi follower la differenza che intercorre tra vita privata e vita artistica, scrivendo per tale ragione un lunghissimo post.

Anna Tatangelo sembra infatti essere ormai stufa del mondo in cui viene dipinta dai media e ha voluto per questo far presente ai suoi fan che è molto di più di ciò che gli altri descrivono, ovvero una ragazza semplice dai valori genuini. Proprio per questo forte accanimento, la Tatangelo ha dovuto dimostrare molto più di quanto fosse richiesto a qualsiasi sua collega.

Ovviamente nel tentativo di sottolineare questo concetto, la cantante ha pubblicato una sua foto in bianco e nero fortemente sensuale. Nell'immagine associata al lungo post, la Tatangelo indossa un abito nero caratterizzato da vistose trasparenze e tacchi vertiginosi.

La didascalia recita: "La Tatangelo...' Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre... Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato. Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che 'salire su un palco' o 'giocare con l’immagine', ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano 'due cose distinte e separate'. Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia, proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su Anna o su La Tatangelo? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico..."

Nei mesi scorsi Anna Tatangelo si era anche scagliata contro le fake news.