Anna Tatangelo allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: è un rapper

Il settimanale Chi nel numero in edicola da domani 4 Agosto 2021 è pronto a svelare una serie di interessanti gossip estivi riguardanti Anna Tatangelo ed il suo ex Gigi D'Alessio.

Il magazine dl Alfonso Signorini, infatti, sembra aver immortalato Gigi D'Alessio in compagnia della nuova compagna 28enne Denise Rosy Esposito, che aveva presentato in precedenza e che a quanto pare sarebbe incinta del quinto figlio del cantautore napoletano. Inizialmente l'artista aveva scelto per la riservatezza alla luce della fine della storia con Anna Tatangelo, ma di recente è uscito allo scoperto con alcuni video social. Oggi la notizia: Denise a quanto pare è in attesa di un bambino ed in barca con il compagno mostra già le prime rotondità classiche della gravidanza. Le prime indiscrezioni sulla nuova compagna di Gigi D'Alessio erano iniziate a circolare lo scorso anno.

Nel frattempo Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno. Si tratta del rapper Livio Cori, che i paparazzi di Chi hanno immortalato insieme alla compagna al mare. Di recente la Tatangelo parlando con Mara Venier aveva parlato della sua nuova relazione, pur non confermando il nome di Livio Cori, affermando che "innamorata è una parola grossa, diciamo che sono molto felice". I due hanno collaborato ad inizio 2021 e probabilmente proprio la musica ha fatto scattare la scintilla. La Tatangelo è stata al centro di molti gossip che ha definito "fake news".