Anna Tatangelo sirenetta tra le acque: il lato b da paura manda in delirio i follower

L'estate è agli sgoccioli ma le star di casa nostra sembrano non accorgersene. Dopo le provocanti foto in costume di Wanda Nara e gli scatti hot di Sabrina Salerno anche Anna Tatangelo decide di mandare in visibilio i suo follower su Instagram.

Il suo ultimo post è veramente ad alto tasso erotico. La bella cantante originaria di originaria di Sora appare in un superbo costume bordeaux scollato sulla schiena mentre fuoriesce dalle acque della piscina mettendo in mostro il suo lato b da paura.

I capelli bagnati tirati all'indietro lasciano scoperto un volto particolarmente sensuale che ben si abbina al suo corpo statuario. Anna si gode la vita da single dopo la fine definitiva della sua lunga relazione con Gigi D'Alessio e si mostra al meglio.

I commenti alla foto sono chiaramente molto numerosi e tutti sottolineano la sua eccezionale bellezza. Molti utenti sottolineano però anche la grande attesa per il suo nuovo brano. Qualcuno dice: "Buon weekend anche a te e buon relax aspettando altre tue perle come Guapo". Un altro dice: "Buon relax aspettiamo una nuova bomba come Guapo intanto Guapo e vicino alle 7 Mln views su Youtube. Siamo fieri di te" sottolineando il grande successo del tormentone estivo.