Anna Tatangelo, super provocante anche per la comunione di suo figlio Andrea

Come sappiamo bene, Anna Tatangelo sa sempre come catalizzare l'attenzione e, stavolta lo ha fatto alla prima comunione di suo figlio Andrea. L'ex di Gigi D'Alessio ha infatti indossato una provocante tuta nera con un vertiginoso scollo che ha lasciato ben poco all'immaginazione.

Questo look estremamente sexy ha fatto ovviamente impazzire tutti i suoi fan ma, la cantante non ha avuto occhi che per suo figlio in questo giorno tanto speciale. Il party, nel rispetto delle attuali norme anti-covid, si è svolto con circa di una ventina di invitati, ovvero amici e parenti più stretti che avevano preventivamente svolto un tampone.

Anna Tatangelo ha anche voluto celebrare questo evento con un sentito post sui social in cui ha scritto: "Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce...poi esiste la real Life, esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso ..Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi ha cambiato la vita ..me la riempi di coccole, di sorrisi, e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare , riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te .Ti amo più della mia vita ! AUGURI AMORE MIO!".

Molte sono le foto provocanti pubblicate dalla cantante negli ultimi mesi che, si è scagliata contro i giornalisti accusati di diffondere fake news sulle sue relazioni.