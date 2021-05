Anna Tatangelo a Verissimo: 'Vorrei un altro figlio ma non da Gigi'

Gigi D'Alessio ha ormai voltato pagina e Anna Tatangelo sembra pronta a fare lo stesso. Intervenuta come ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, la bella cantante ha infatti rivelato di voler avere un nuovo bambino.

"La vita va avanti, più cresci più le cose cambiano, sia nella vita che nel lavoro. La musica per me è uno strumento di comunicazione fondamentale. Io e Gigi ora siamo sereni, dopo quindici anni di relazione. Quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta, di averci provato, va bene così. C'è sicuramente una fase in cui stai male, in cui rifletti su quello che è stato, la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, però poi vai avanti, la vita va avanti, se apprezzi questo meccanismo vai avanti e ritrovi te stessa".

Anna Tatangelo che sa sempre far impazzire i suoi follower sui social ha poi aggiunto di aver trovato la quadre della sua vita grazie a suo figlio Andrea che ora ha 11 anni: "Da donne ci prefissiamo degli obiettivi, non penso mai di pensare alle cose belle. Ci vai più calma, ma perché no, vorrei un altro figlio. Non bisogna smettere di coltivare i valori con cui sei cresciuta. Con Andrea parlo di tutto, e ascolto tanto. La vita va avanti, non smentisco né confermo che ci sia qualcun altro nella mia vita ora"