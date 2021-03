Anna: Trailer e data di uscita per la serie Sky di Niccolò Ammaniti

Dopo qualche mese dall'uscita del primo teaser trailer dedicato ad Anna, vediamo il nuovo video e scopriamo quando saranno disponibili tutte le puntate dello show di Sky e Now scritto da Niccolò Ammaniti.

Trovate il filmato in calce alla notizia, che ci mostra l'ambientazione al centro dello show ispirato al libro omonimo dello scrittore romano. Nel corso delle sei puntate di Anna seguiremo le vicende della protagonista interpretata da Giulia Dragotto, impegnata nella ricerca del fratello Astor, rapito da delle figure misteriose. Il suo viaggio per la Sicilia sarà reso ancora più inquietante a causa di un letale virus che ha ucciso tutta la popolazione adulta, risparmiando solo i bambini nei quali è latente fino alla pubertà. Oltre a Giulia Dragotto nel cast saranno presenti Alessandro Pecorella, Elena Lietti, Clara Tramontano e Giovanni Mavilla.

Come avevamo già segnalato, Anna è stata scritta da Niccolò Ammaniti, mentre la regia è opera di Francesca Manieri, famosa per il suo lavoro ne Il primo re e We Are Who We Are. Per vedere le puntate dello show dovremo aspettare il 23 aprile, quando saranno disponibili nel catalogo di Sky e Now. Se cercate altre informazioni, vi lasciamo con le prime foto dal set di Anna.