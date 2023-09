Annalisa, il cambio look per il nuovo singolo lascia senza fiato i follower

Annalisa è stata tra le regine di questa estate con la sua “Disco Paradise” cantata insieme a Fedez e J-Ax e che è stata protagonista di tutte le feste in spiaggia e gli aperitivi all’aria aperta. L’ex allieva di Amici però è p ronta a mettersi alle spalle la bella stagione con il nuovo singolo.

Annalisa infatti ha annunciato che venerdì 9 Settembre 2023, ovvero tra quattro giorni, sarà disponibile sulle piattaforme di streaming “Ragazza Sola”. Per l’occasione, la cantante ha anche condiviso sui propri account social una foto in cui ha mostrato il suo nuovo look.

Come si può vedere nel tweet presente in calce, Annalisa sfoggia un nuovo taglio di capelli ed una nuova colorazione: al posto del suo taglio classico infatti la cantante di Savona si è lasciata ritrarre bionda con un pixie cut che ha subito suscitato le reazioni entusiaste dei fan, che tramite i commenti hanno immediatamente promosso la scelta dei suoi stilisti. I commenti vanno da “tutto così perfetto” a “sei pazzesca” a “madre Annalisa sei matta”. Alcuni notano come con questo look somigli molto a Katy Perry.