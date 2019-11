Anne Winters si unisce a Seth MacFarlane nella terza stagione di The Orville

Dopo la fine della seconda stagione, l'addio alla FOX e l'approdo in casa Hulu, The Orville di Seth MacFarlane ha annunciato di aver trovato nella splendida Anne Winters (13) un nuovo membro dell'equipaggio della comedy sci-fi, ingaggiandola per un ruolo ancora avvolto dal mistero, senza specifiche.

Unica cosa che conosciamo del personaggio è il nome: Charly Burke. Parlando del difficile passaggio da Fox a Hulu, MacFarlane ha scritto in un comunicato stampa di qualche settimana fa:



"The Orville è stato un lavoro d'amore, per me, supportato dalla visione di due aziende come la 20th Century Fox Television e la FOX Entertainment, mia casa di trasmissione per quasi 20 anni. Ora che lo spettacolo si è evoluto ed è diventato nettamente più ambizioso dal punto di vista produttivo, ho capito di non poter consegnare nuovi episodi fino al 2020, il che sarebbe stato un bel problema per la rete. Sono e sarò sempre in debito con loro, ma proprio questa volontà di sviluppare un progetto tanto grande e non ledere i loro interessi mi hanno spinto a cambiare casa, verso i nuovi amici di Hulu, con cui non vedo l'ora di iniziare a lavorare".



