In che anni è ambientata Stranger Things? La cronologia completa della serie

Con la quarta stagione di Stranger Things in arrivo cerchiamo di fare ordine nella complessa timeline della serie Netflix, dalla fondazione di Hawkins nel 1800 fino al 1985, data in cui termina la terza stagione.

Le prime tre stagioni di Stranger Things si svolgono tutte nel corso di una settimana. La stagione prima si svolge durante una settimana nel novembre 1983; la seconda stagione si svolge nel corso di una settimana tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 1984; la terza stagione segue i personaggi principali per una settimana tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 1985, terminando il 4 luglio prima di tagliare brevemente all'ottobre 1985.



Iniziamo da molto prima che Hawkins fosse invasa dai Demorgogni:

Data sconosiuta: nasce la dimensione alternativa nota come The Upside Down/Sottosopra.

1800: viene fondata la città di Hawkins.

1923: Sparisce l'ultima persona prima di Will Byers.

1961: L'ultima persona a morire per suicidio a Hawkins.

1966: nasce Steve Harrington.

1967: nascono Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Barb Holland e Billy Hargrove.

1971: nascono Dustin Henderson, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Sara Hopper e Undici.

1973: Joyce Byers inizia a lavorare al Melvald's General Store.

1979: Sara Hopper muore di cancro. Il matrimonio di Hopper crolla. Ritorna nella sua città natale di Hawkins e diventa il capo della polizia.

1953: il progetto MKUltra viene approvato dal governo degli Stati Uniti. Hawkins National Laboratory è tra i tanti laboratori in tutta la nazione per iniziare gli esperimenti.

Primi anni '60: Kali Prasad, ancora una bambina, viene rapita dalla sua casa di Londra.

1969: il dottor Martin Brenner arriva, con Kali, a Hawkins per iniziare i suoi esperimenti MKUltra.

1969-1970: Kali fugge dal laboratorio. Terry Ives partecipa agli esperimenti MKUltra mentre è inconsapevolmente incinta.

1971: Terry dà alla luce Undici e viene presa da Brenner.

1973: La verità su MKUltra viene rivelata al pubblico e il progetto viene bloccato.

1974: Terry si infiltra nell'Hawkins Lab in cerca di sua figlia. Viene presa in custodia e costretta a sottoporsi a terapia ECT, determinando il suo stato catatonico permanente.

1980-1983: Undici è in grado di schiacciare una lattina di Coca-Cola con i suoi poteri telecinetici, come osserva Brenner. Le viene anche chiesto di uccidere un gatto con la sua mente, ma si rifiuta. Mentre due guardie la portano in isolamento, lei le uccide con i suoi poteri. Dopo questo evento, Undici è costretta a ripetere parole specifiche. Mentre lo fa, scopre che può trasmetterle attraverso il sistema di altoparlanti dall’Hawkins Lab con la sua mente. Undici viene messa in una vasca di deprivazione sensoriale e gli viene ordinato, nella sua mente, di localizzare una spia russa, ascoltare e trasmettere ciò che sente. Durante questa missione, stabilisce il primo contatto con un Demogorgone dal Sottosopra.

1983: Undici viene rimessa nella vasca della deprivazione sensoriale. In contatto con il Demogorgone involontariamente apre un cancello per il Sottosopra e scappa dal laboratorio di Hawkins.

La prima stagione di Stranger Things è ambientata nel 1983 e tutti gli eventi accadono nel giro di una settimana. Il 6 Novembre 1983 il Demogorgone fugge dal laboratorio e Will Byers viene rapito. L’indomani Brenner inizia un’indagine sulla fuga di Undici e del Demogorgone mentre Joyce riferisce alla polizia che Will è scomparso. Quella notte, Mike, Lucas e Dustin trovano Undici nel bosco mentre cercano Will e Mike la porta a casa sua nascondendola. Gli eventi si susseguono fino a domenica 11 dicembre 1983 quando ormai Will è stato recuperato ed è tornato a casa, ma tossisce una strana lumaca nel suo bagno.

Trascorre quasi un anno tra la prima e la seconda stagione di Stranger Things, ma ciò non significa che nel frattempo non sia successo nulla. Il dottor Owen subentra all'Hawkins Lab. Mentre Hopper e Joyce iniziano a portare Will dal dottor Owens per fare dei test e assicurarsi che l'Upside Down non l’abbia ferito in modo permanente. Hopper e Undici sviluppano un legame padre-figlia. Joyce inizia ad uscire con Bob Newby e Billy e Max si trasferiscono a Hawkins.

La seconda stagione si svolge interamente nel 1984 e termina con i ragazzi che partecipano allo Snow Ball e il Mind Flayer che veglia sulla Hawkins Middle School dal sottosopra.



La terza stagione di Stranger Things è ambientata nell’estate del 1985 e porta lo show in direzioni nuove con l'Unione Sovietica e concentrandosi sulle cose che accadono a Hawkins piuttosto che nel Sottosopra. Alla fine, Undici vive con la famiglia Byers e ha perso i suoi poteri. Max, Lucas, Dustin, Mike e Nancy aiutano i Byers a impacchettare le loro cose, la famiglia Byers si trasferisce da Hawkins.

