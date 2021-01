In che anni è ambientato La regina degli scacchi? Tutto sulla cronologia della serie

Abbiamo tutti amato la miniserie La regina degli scacchi, prodotto tra i più belli mai usciti su Netflix e che ha stupito per una qualità straordinaria della regia, della fotografia e della recitazione. Nonostante sia molto difficile, le speranze in una seconda stagione de La regina degli scacchi non sono del tutto vane, seppur molto flebili.

Comunque vada, lo show con Anya Taylor-Joy come protagonista rimarrà a lungo nel nostro immaginario, e la sua popolarità sembra non finire mai, come testimoniano i nuovi fantastici Funko Pop! a tema The Queen's Gambit. Mentre abbiamo scoperto che Anya Taylor-Joy è arrivata a confondere le sue emozioni con quelle di Beth Harmon de La regina degli scacchi, oggi vogliamo tornare a parlare della miniserie per presentarvi la cronologia ufficiale di The Queen's Gambit, per coloro i quali non si ricordassero gli anni in cui è ambientata.

L'infanzia di Beth

La serie de La regina degli scacchi inizia il 25 luglio 1957: in quel momento Beth (interpretata, come bambina, da Isla Johnston) ha 8 anni (essendo nata il 2 novembre 1948) quando arriva all'orfanotrofio Methuen Home. Lì farà amicizia con Jolene (Moses Ingram), una figura che più avanti nella sua vita si rivelerà fondamentale, e scoprirà l'amore per il gioco degli scacchi grazie agli insegnamenti del signor William Shaibel (Bill Camp). Inoltre, farà anche la sua prima esperienza con la dipendenza dalle pillole tranquillanti, evento che le segnerà gran parte dell'esistenza. Lascia l'orfanotrofio nel 1963, adottata dalla famiglia Wheatley.

L'adolescenza e la crescita

Il primo importante torneo a cui partecipa Beth (la cui interprete, nel frattempo, è diventata Anya Taylor-Joy) è il Kentucky State Championship, proprio del 1963: all'epoca, la ragazza ha 15 anni, e conosce due importanti personaggi, ovvero Harry Beltik (Harry Melling) e D.L. Townes (Jacob Fortune-Lloyd). Sempre del 1963 sono anche i tornei di Cincinnati, dove incontra per la prima volta Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster), quello di Pittsburgh e quello di Houston. Nel 1966 Benny e Beth si affrontano all'U.S. Open di Las Vegas, vincendolo a pari merito, dopo che Benny ha sconfitto Beth: il ragazzo, tuttavia, aveva pareggiato due partite, e quindi ha lo stesso punteggio di Beth. Ancora del 1966 è il torneo Mexico City Invitational, dove viene sconfitta da Vasily Borgov (Marcin Dorociński) per la prima volta.

Verso la grande vittoria

Durante gli U.S. Championship in Ohio, nel 1967, Beth riesce a vincere il titolo di campionessa degli Stati Uniti sconfiggendo Benny, e portandogli dunque via la carica di co-campione. Da questo momento in poi, tra i due inizierà una collaborazione professionale e una profonda amicizia. Durante l'Invitational di Parigi, sempre del 1967, Borgov infligge la seconda sconfitta a una Beth ormai al limite della propria vita sregolata. Dopo aver saltato i campionati del Kentucky nel 1968, finalmente per Beth arriva il momento del cambiamento, e della redenzione. Arriva infatti la decisione di abbandonare gli eccessi, e finalmente all'Invitational di Mosca, alla fine del 1968, Beth riesce a sconfiggere tutti i suoi demoni, e con essi anche il grande rivale Borgov, che ne riconosce il valore.

Come possiamo dunque comprendere, la serie copre l'arco di poco più di un decennio, dal 1957 al 1968, che ha trasformato Beth da una ragazzina sognatrice in un orfanotrofio alla più grande scacchista del mondo, concludendo un ciclo semplicemente perfetto.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo la nostra recensione della miniserie Netflix de La regina degli scacchi. Ora è il vostro turno: conoscevate la cronologia completa de La regina degli scacchi? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato che noi leggeremo e al quale risponderemo con grande piacere!