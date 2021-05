Quanti anni ha Arya Stark? Ripercorriamo la sua vita in tutto Game of Thrones

Il Trono di Spade (Game of Thrones) è una serie televisiva di genere fantastico creata da David Benioff e D. B. Weiss, trasmessa dal 2011 al 2019 per 73 episodi in otto stagioni. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin.

Tra i personaggi principali spicca Arya Stark, un membro della nobile Casa Stark, terza figlia di lord Eddard Stark e lady Catelyn Tully. È la sorella dei due attuali maggiori monarchi di Westeros: Sansa Stark, Regina del Nord, e Bran Stark, Re dei Sei Regni.

Arya Stark nasce a Grande Inverno nel 289º anno dopo la Conquista di Aegon Targaryen, ed è la figlia terzogenita di Lord Eddard Stark e Catelyn Tully. Fin dai primi anni, Arya si dimostra molto indipendente e per nulla intenzionata a seguire l'educazione che spetta alle nobildonne. Ma al di là delle sue caratteristiche, quanti anni ha?

Nella prima stagione di Game of Thrones Arya aveva nove anni, mentre nell'ottava stagione ne ha diciotto. Mentre, nella vita reale, l'attrice britannica Maisie Williams nasce a Bristol il 15 aprile 1997, quindi all'uscita dell'ottava stagione ne aveva 22.

Scoprite qual è stata la scena più costosa di Game of Thrones e a cosa si ispira la gigantesca barriera di Game of Thrones nei nostri approfondimenti.