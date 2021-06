Quanti anni hanno gli attori di Cobra Kai? Le età dei protagonisti

Nel caso ve lo foste accidentalmente perso, su Netflix è presente la serie Cobra Kai che riprende la storia delle celebre saga cinematografica Karate Kid con protagonisti Daniel LaRusso e Johnny Lawrence (rispettivamente Ralph Macchio e William Zabka).

Siamo tutti in attesa dell'arrivo della quarta stagione, ma nel corso delle tre stagioni già andate in onda abbiamo potuto conoscere nuovi memorabili personaggi secondari come Robby Keene e Miguel Diaz. La differenza d'età dei protagonisti rispetto alle loro controparti di più di 30 anni fa è, ovviamente, evidente, ma quanti anni hanno tutti gli altri attori?

Ralph Macchio, l'interprete di Daniel LaRusso, ha 59 anni e, diversamente da quanto si possa immaginare, è più anziano del suo co-protagonista William Zabka che invece ne ha 55. La moglie di Daniel LaRusso, interpretata da Courtney Henggeler ha 42 anni, mentre l'odioso sensei di Johnny ed eterno rivale del compianto maestro Miyagi (Pat Morita) interpretato storicamente da Martin Kove di anni ne ha 75.

Per quanto riguarda le nuove "reclute", tra i personaggi principali abbiamo Xolo Maridueña nei panni di Miguel Diaz di anni 20, Tanner Buchanan ovvero Robby Keene figlio di Johnny di anni 22, Mary Mouser nonché Samantha LaRusso e figlia di Daniel di anni 24, Jacob Bertrand (Eli Moskowitz conosciuto come Aquila) di anni 20, Gianni Decenzo (Demetri) di 17 anni, ovvero uno dei più giovani del cast principale e Peyton List conosciuta come Tory Nichols di 23 anni.

Vi lasciamo con il teaser trailer della quarta stagione di Cobra Kai in attesa dell'annuncio di una data di uscita ufficiale. La serie ha anche riportato in scena volti familiari dei primi tre film in cameo apprezzatissimi dal pubblico, nella quarta stagione di Cobra Kai tornerà anche Terry Silver come già anticipato dal materiale promozionale.