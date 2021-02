Quanti anni ha Barney Stinson? Tutte le età del personaggio in How I Met Your Mother

La sitcom How I Met Your Mother si è fortemente concentrata su Ted Mosby mentre raccontava ai suoi due figli la lunga storia di come ha incontrato la loro madre. A vivacizzare i suoi racconti c’erano gli amici di lunga data: Marshall, Lily, Robin e Barney Stinson. Ma quanti anni aveva il leggen...dario biondo?

Barney Stinson era il più anziano del gruppo di amici di How I Met Your Mother, infatti il simpatico donnaiolo aveva 29 anni, classe 1976.

Neil Patrick Harris aveva 32 anni quando ha indossato per la prima volta i –numerosi- abiti di Barney. Eppure, nell’arco delle nove stagioni dello show non sembra invecchiato di un giorno.



Durante tutta la durata della serie gli spettatori hanno assistito al viaggio dei protagonisti, alla loro crescita e alle principali tappe della loro vita.



Barney e Robin si sono sposati nel maggio 2013, quando lui aveva 37 anni e lei 33. Quando Ted ha sposato la Madre nel 2020, Barney è diventato padre, all'età di 44 anni.

Il Ted del futuro ha svelato che stava raccontando la storia nel 2030 perciò alla fine di How I Met Your Mother Barney aveva 54 anni.



Scoprite quanto guadagnava Barney Stinson i How I Met Your Mother e le 5 tattiche di rimorchio più clamorose di Barney Stinson.