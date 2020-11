Quanti anni ha Bart Simpson? Ecco quali episodi lo svelano

Da oltre 30 anni, I Simpson si sono imposti come la serie animata più popolare della TV, raggiungendo vette di successo difficili da pensare prima, per un prodotto simile. Mentre rimaniamo in attesa di scoprire quando usciranno le nuove stagioni in Italia (negli Stati Uniti è in corso la numero 32), abbiamo dedicato allo show approfondimenti e FAQ.

Per esempio, abbiamo parlato di quali siano gli episodi più controversi de I Simpson, quando finirà la serie de I Simpson, o come mai I Simpson sono gialli. Oggi, invece, torneremo a parlare della questione del tempo all'interno dello show, dopo aver già trattato il problema dell'età di Maggie ne I Simpson. Infatti, risponderemo a una delle domande più richieste dai fan: quanti anni ha Bart Simpson? Facciamo chiarezza.

Il personaggio di Bart, unico nel suo genere all'interno della famiglia Simpson per simpatia e carattere, è doppiato nella versione originale da Nancy Cartwright, e in italiano è stato doppiato per le prime 22 stagioni da Ilaria Stagni, mentre attualmente la sua voce è di Gaia Bolognesi. Secondo la datazione ufficiale della serie Bart è nato nel 1980, più precisamente il 23 febbraio. Ciò significa che lo scorso 23 febbraio ha compiuto ben 40 anni? Non esattamente.

Le cose, quando si tratta di parlare del tempo nella serie animata de I Simpson è sempre qualcosa di complesso. Nel tredicesimo episodio della terza stagione, infatti, intitolato Radio Bart, vediamo il ragazzino compiere 10 anni. Da quel momento in poi, canonicamente, per lo show è sempre rimasto alla stessa età, più volte definito come un "bambino di 10 anni".

Come ben sappiamo, infatti, i personaggi abitanti di Springfield ideati da Matt Groening sembrano essere sospesi nel tempo, e non invecchiare mai. Abbiamo più di una volta, in realtà, visto Bart in una versione più "adulta": primo tra tutti, lo splendido episodio nove della ventisettesima stagione, Barthood, che si presenta come una brillante parodia del film Boyhood e che ci mostra tutta la vita di Bart, dall'infanzia alla maturità, facendoci vedere il ragazzo da adolescente e da uomo adulto. Trattandosi di un episodio standalone, tuttavia, successivamente la "stasi temporale" si ripresenta, e dall'episodio successivo El Barto torna a essere un dispettoso ragazzino di dieci anni.

E ora la palla passa a voi: conoscevate la vera "età" di Bart? Siete contenti che i personaggi de I Simpson non invecchino mai? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!