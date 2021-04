Quanti anni ha Chuck Bartowski? Tutto sul protagonista della serie TV

Charles Irving "Chuck" Bartowski è un personaggio immaginario, protagonista dell'omonima serie televisiva ideata da Josh Schwartz e Chris Fedak. È interpretato da Zachary Levi e nell'edizione italiana è doppiato da Nanni Baldini.

Chuck è il classico stereotipo del ragazzo nerd, semplice e di animo buono che si trova a possedere tutti i maggiori segreti governativi degli Stati Uniti, impressi nel proprio cervello a causa di un computer neurale noto come Intersect che riceve in maniera apparentemente casuale.

Chuck nacque il 18 settembre 1981 da Stephen e Mary Bartowski, secondogenito della coppia dopo la sorella Ellie. Il padre, a causa del lavoro, era molto distante dalla famiglia e questo portò i due fratelli ad essere molto uniti, prendendosi strenuamente cura l'uno dell'altro. Stephen Bartowski, agente della CIA noto come Orion era a capo di un progetto denominato Intersect: un computer neurale contenente tutti i segreti militari del governo. A causa della pericolosità e del valore del progetto l'uomo lo rubò e divenne latitante per impedire alla CIA di far del male ai suoi cari.

La vita di Chuck è sempre stata turbolenta, soprattutto all'università. Ma quanti anni aveva nel corso della serie? Come già accennato poco sopra, il protagonista nacque il 18 settembre 1981 e dato che la serie è ambientata nell'epoca reale, andando in onda nel 2007 la sua età era di 26 anni. Tale informazione viene confermata anche dalla sinossi ufficiale che recita:

"Chuck Bartowski è un ragazzo di 26 anni di Burbank, contea di Los Angeles (California), dove lavora come esperto di computer al banco d'assistenza del negozio di elettronica Buy More insieme al suo migliore amico Morgan Grimes. Chuck vive con la sorella Ellie Bartowski ed il futuro cognato Devon Woodcomb, entrambi medici, i quali non perdono occasione per incoraggiarlo sia nella vita professionale che sentimentale. Quando riceve un’e-mail criptata che scarica inconsciamente nel suo cervello tutti i segreti del governo, il giovane Chuck Bartowski si ritrova a lavorare per la stessa agenzia da cui sono trapelate le informazioni nonostante possieda tutto fuorché le abilità richieste a un agente segreto. Ad aiutarlo c’è l'affascinante agente Sarah Walker, che si finge la sua fidanzata."

Vi ricordate del finale della serie? In ogni caso, se foste ancora tristi per l'assenza di nuove stagioni di Chuck, Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.