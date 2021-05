Quanti anni ha di contratto Antonio Conte? Il punto sul mister dell'Inter

L'Inter si appresta a festeggiare lo scudetto, e tra i protagonisti indiscussi di questo traguardo c'è senza dubbio l'allenatore Antonio Conte. L'ex tecnico di Chelsea, Juventus e della Nazionale Italiana infatti ha dato la svolta sperata alla squadra nerazzurra, ma la situazione contrattuale è tutta da decifrare.

Conte, subito dopo il conseguimento dello Scudetto, ha lasciato intendere che al termine della stagione ci sarà un confronto con la dirigenza per fare il punto sui progetti futuri. L'allenatore leccese, d'altronde, sin dai tempi della Juventus è solito incontrare i dirigenti delle sue squadre per mettere in chiaro da subito le sue richieste per la stagione successiva e per capire le volontà di direttore sportivo, presidente e direttore generale.

Ausilio a riguardo ha affermato che ci sono pochi dubbi sul fatto che Conte voglia riconfermarsi l'anno prossimo, ma quanto avvenuto al termine della scorsa stagione potrebbe ripetersi anche quest'anno. Conte dalla sua ha un gruppo che ha cementato e che ha costruito, portandolo alla vittoria dopo nove anni di dominio bianconero, e sicuramente avrà il coltello dalla parte del manico.

L'attuale contratto, ricchissimo, firmato da Conte con l'Inter nel Maggio del 2019, scadrà il 30 Giugno 2022. Dati alla mano, quindi Conte ha un'altra stagione di contratto con la squadra campione d'Italia, ma non è da escludere che possa anche prolungare. Al momento non ci sono segnali nè da questo fronte, tanto meno da quello che potrebbe portare all'addio.