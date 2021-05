Quanti anni ha Daniel LaRusso? Tutto quel che dovete sapere sul personaggio

Daniel "Daniel-san" "Danny" LaRusso è uno dei principali protagonisti della trilogia di The Karate Kid e della serie televisiva Cobra Kai. Dopo essere stato uno studente liceale vittima di bullismo, guidato da un saggio sensei di karate, ha iniziato a prendere lezioni sia di vita che di autodifesa.

Daniel, in questo modo, è stato in grado di utilizzare l'estenuante allenamento per proteggere se stesso e gli altri, vincendo diversi campionati e battendo avversari aggressivi che lo sfidavano.

Daniel è nato nel New Jersey il 18 dicembre 1966 da Lucille e Mr. LaRusso. Ha trascorso gran parte della sua vita a Newark, nel New Jersey. Il ragazzo ha avuto un'infanzia molto travagliata a causa del suo carattere schivo e introverso, fino a quando ha frequentato un campo estivo su insistenza di sua madre e ha fatto tre amici. Una delle quali era una ragazza di nome Judy, che era la sua prima ragazza.

Al di là della storia del personaggio, quanti anni ha? Abbiamo detto che è nato nel 1966, mentre l'attore che lo interpreta, Ralph Macchio, è nato nel 1961 quindi non possiamo prendere come riferimento la vera età dell'attore. Invece possiamo prendere come riferimento la data di uscita del primo film della saga di Karate Kid, ovvero Per vincere domani - The Karate Kid (il cui titolo originale era solo The Karate Kid). Questo film è uscito nel 1984 ed è ambientato nello stesso anno.

Nel corso del film, osserviamo il maestro Miyagi che cerca di iscrivere il suo allievo Daniel nel Torneo di Karate Under 18. Questo significa che il protagonista, in quel momento, doveva avere quantomeno 17 anni. In Cobra Kai, quindi, Daniel ha almeno 51 anni (considerando anche che l'attore ha invece 59 anni.

Per quanto riguarda la quarta stagione di Cobra Kai una data ufficiale non è stara ancora comunicata, ma le riprese di Cobra Kai 4 sono terminate e un annuncio potrebbe arrivare a breve. Vi lasciamo ad alcune curiosità proprio su Ralph Macchio.