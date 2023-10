Quanti anni ha Daryl Dixon nel primo spin-off di The Walking Dead?

The Walking Dead: Daryl Dixon è certamente il prodotto su cui AMC sta puntando maggiormente al momento per quanto riguarda il franchise. Questo spin-off è infatti stato il primo in assoluto a ricevere già un rinnovo per una seconda e terza stagione. Nonostante sia stato molto criticato da alcuni, i fan hanno per lo più adorato lo show.

Tuttavia, mentre mancano ancora due episodi alla fine di questa prima stagione, una domanda ancora ci tormenta, quanti anni ha veramente Daryl Dixon?

Nonostante non ci siano mai state informazioni certe sulla questione, potremmo stimare che nel corso degli eventi che si susseguono nel corso della serie madre The Walking Dead, il personaggio dovrebbe avere un'età compresa tra i 30 ed i 50 anni.

Attualmente, mentre si svolgono gli eventi di The Walking Dead: Daryl Dixon, il nostro esperto di balestra dovrebbe avere effettivamente cinquant'anni, in quanto gli eventi di questo spin-off si svolgono ben 12 anni dopo gli inizi dello show originale. L'apocalisse infatti ha avuto inizio, come lo spettacolo, nel 2010.

Ciò possiamo dedurlo da alcune sporadiche informazioni che abbiamo avuto sul suo passato, ha infatti affermato di essere cresciuto guidando motociclette ed ascoltando i gruppi rock degli anni '70 ed '80. Questo può farci dedurre che in quel periodo Daryl era un adolescente.

Voi che ne pensate? Ecco il trailer di The Ones Who Live. Oltretutto, sapevate che Robert Kirkman è stato licenziato dalla Marvel?