Quanti anni ha Dottor House? Tutto sul personaggio e su Hugh Laurie

Dr. House - Medical Division è una delle migliori serie mediche nella storia della televisione e il protagonista Gregory House interpretato da Hugh Laurie è senza dubbio uno dei personaggi più stravaganti mai rappresentati.

House è un brillante medico che tende a mantenere generalmente al minimo le sue interazioni con i pazienti, è irritante e scortese con tutti quelli che lo circondano, e causa spesso molte lamentele all'ufficio risorse umane dell’ospedale in cui lavora.



Oltre al carattere spigoloso e un po' meschino una delle sua caratteristiche è l’aver perso parzialmente l’uso di una gamba a causa di un infortunio avvenuto prima dell'inizio della serie. In tutto il tempo da allora, House è amareggiato per l'incidente, spesso lo usa come scusa per scagliarsi contro le persone intorno a lui e prendere tanti antidolorifici. Sarà addirittura accusato di traffico di stupefacenti quando vengono scoperte quantità eccessive di farmaci illegali nel suo appartamento.

House sa esattamente cosa fare quando si tratta dei suoi pazienti ma soffrendo sempre di dolori estremi, prova vari farmaci su se stesso nel tentativo di soffrire di meno. Essendo un medico così esperto, dovrebbe conoscere i rischi spesso elevati che derivano da questi farmaci, inclusi quelli che influiscono sulle sue capacità di medico. Eppure, continua a testare queste potenziali cure su se stesso.

Durante le otto stagioni scopriamo molte cose di lui, ma la sua data di nascita resta avvolta nel mistero. Gregory House può sembrare esattamente il tipo di persona che lascia passare inosservato un appuntamento come il proprio compleanno in modo da evitare di dover socializzare ulteriormente con le persone intorno a lui.



In almeno due occasioni separate vediamo delle possibili prove del compleanno di House, quando vediamo la sua patente di guida in Two Stories, il suo compleanno è dichiarato il 15 maggio 1959 e anche nel foglio di informazioni che attacca al muro del suo bagno in After Hours in caso di morte. Tuttavia, secondo il suo braccialetto di ammissione all'ospedale nell'episodio intitolato No Reason il suo compleanno è l'11 giugno 1959 esattamente la data di nascita effettiva dell'attore Hugh Laurie. Quindi, all'inizio della serie House dovrebbe avere 45 anni.



