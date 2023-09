Quanti anni ha Ezra Bridger nelle diverse serie tv di Star Wars?

Il nuovo interprete di Ezra Bridger ha debuttato in Ahsoka, ma considerate le sue apparizioni in diverse serie di Star Wars, quanti anni ha il personaggio?

Ezrà è nato nell’anno 3258, nel giorno in cui l’impero prese possesso della galassia. In Star Wars rebels, Ezra incontra la crew per la prima volta nel 3272, all’età di 14 anni. Bridger compirà 15 anni nell’episodio 8 della prima stagione. Verso il finale della serie, il ragazzo avrà raggiunto circa 19 anni, prima di finire in esilio.

La serie Ahsoka, seppur la timeline non sia ben definita, sembra essere ambientata nel 3288, a dimostrazione che Ezra è rimasto esiliato per ben più di un decennio. Il giovane ragazzo ha quindi probabilmente raggiunto un’età che si aggira attorno ai 30 anni, non molto lontana dall’età del suo interprete, corrispondente a 26 anni.

Ma com’è stato possibile comprendere in che periodo è ambientata la serie tv Ahsoka? Considerato che la serie è contemporanea a The Mandalorian, Din Djarin fa un accenno alla linea temporale nel primo episodio di The Mandalorian. Il personaggio fa riferimento alla caduta dell'Impero, collocando la serie qualche anno dopo la battaglia di Endor, che ha liberato tutti dal controllo dell'Imperatore. La terza stagione di The Mandalorian si svolge alcuni anni dopo, creando una linea temporale degli eventi piuttosto concisa. La caccia di Ahsoka e Sabine a Thrawn ed Ezra avviene quasi un decennio dopo.

Non c’è solo il ritorno di Ezra Bridger all’interno della serie, sembra infatti che Hayden Christensen possa fare ritorno in Ahsoka per gli ultimi episodi.