Quanti anni hanno in Friends? Tutte le età dei protagonisti

Friends è lo show che ha segnato una generazione, parlava di un gruppo di ventenni che cercava di trovare la propria strada nel mondo e il pubblico si rivedeva nei sei protagonisti della serie ed è stato sempre ipotizzato che ogni stagione raccontasse un anno della vita dei sei personaggi principali, ma in realtà non è stato sempre così.

I sei protagonisti: Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Phoebe Buffay e Joey Tribbiani vivevano a New York ma la loro età ha suscitato molta confusione nel corso degli anni. Prima degli eventi della serie, Rachel e Monica erano compagnie di classe mentre Ross e Chandler sono entrati all'università nello stesso periodo.



Rachel e Monica avevano 24 anni nel pilot di Friends, Joey 25 anni e Ross, Chandler e Phoebe 26 anni. Quelle età, tuttavia, cambieranno spesso negli episodi della serie e gli autori non sempre si sono mantenuti coerenti.



Il mese del compleanno di Rachel è cambiato spesso, in due episodi era a maggio, ma in seguito è chiaramente affermato che il suo compleanno è a febbraio. Ad esempio, a un certo punto dice chiaramente a Gunther che il suo compleanno è il 5 maggio, e questo viene successivamente confermato negli episodi The One Where Rachel Finds Out e The One Where Rachel Smokes. Tuttavia, la sua festa per il trentesimo compleanno viene celebrata a febbraio, il che in seguito ha senso quando dice a un poliziotto di essere del segno zodiacale dell’Acquario.



Come Rachel, anche la data di nascita dell’eccentrica Phoebe cambia nel corso dello spettacolo, afferma di essere nata il 16 febbraio, ma in un episodio successivo Joey suggerisce che il compleanno di Phoebe è intorno ad Halloween. In The One Where They All Turn Thirty, Phoebe scopre che in realtà ha 31 anni e non 30 come pensava. Sua sorella gemella Ursula le mostra un certificato di nascita che conferma che è la più “anziana” tra le tre amiche.



L'età di Monica cambia più volte nel corso di Friends, il che a un certo punto crea una vera confusione con l’età di suo fratello, Ross. Come la sua migliore amica Rachel, l'età di Monica è 24 anni nel pilot, ma questo in seguito cambia a 25 e poi a 26 prima che la prima stagione sia finita. Questo ha poco senso considerando che suo fratello maggiore Ross avrebbe dovuto avere 26 anni all'inizio della serie. Il cambiamento di età significherebbe che lei ha 29 anni all'inizio della quarta serie, il che è impossibile perché Ross afferma di averne 29 nella quarta serie.



In The One With the Birth Joey afferma di avere 25 anni, tuttavia, meno di un anno dopo, l'età di Joey è salita a 28 anni. Inoltre, tutti i riferimenti che Joey fa al suo anno di nascita sono incoerenti ad esempio, in The One With Joey's Fridge, menziona le vacanze di primavera nel 1981 e Monica commenta: "Avevi tredici anni", cambiando ancora una volta la sua età. In conclusione, Joey inizia la serie all'età di 25 anni e la finisce all'età di 36 anni.



Ross Geller possiede la straordinaria capacità di mantenere la sua età per tre stagioni. Nelle stagioni tre, quattro e cinque mentre tutti i suoi amici stanno invecchiando, Ross ha sempre 29 anni nel corso di circa 60 episodi. Anche la sua data di nascita cambia più volte, a partire dal 18 ottobre ma poi cambia in marzo e persino dicembre. Ross era l'amico più anziano quando il finale è andato in onda, avendo raggiunto i 37 anni.



Chandler Bing aveva 26 anni all'inizio della serie e il compleanno era più che probabile intorno all'inizio di aprile, il che lo renderebbe un Ariete. È più facile considerare tutti gli iconici protagonisti di Friends come ventenni in transizione verso i trent'anni tra relazioni romantiche, sfide professionali, lotte familiari e una serie di altri eventi affrontati dalla generazione di giovani adulti degli anni '90, per evitare confusione.



Scoprite quali sono i migliori episodi delle prime cinque stagioni di Friends e le cinque coppie migliori di Friends.