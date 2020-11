Quanti anni ha Geralt? Ecco l'età ufficiale del protagonista di The Witcher

Uno dei prodotti più attesi della prossima stagione televisiva è the Witcher 2, seconda stagione della serie Netflix che si presenta come adattamento televisivo della saga di Geralt di Rivia. I fan non vedono l'ora di scoprire la data d'uscita:presto ci aspettiamo aggiornamenti su The Witcher 2. Nell'attesa, non vi lasciamo soli.

Infatti, per arrivare meglio preparati al prossimo ciclo di episodi della serie ideata da Lauren S. Hissrich, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio un focus sul terzo desiderio di Geralt in The Witcher, i segreti delle pozioni dei Witcher, o anche il personaggio più potente della serie Netflix The Witcher. Oggi, invece, vogliamo trattare di una delle domande più richieste dai fan, ovvero: quanti anni ha davvero Geralt? Scopriamolo insieme.

Per rispondere a questa domanda, tuttavia, al momento non possiamo fare affidamento sulla serie Netflix, che non ha ancora presentato bene le età dei suoi protagonisti, e che quindi potrebbe anche andare a differenziarsi nel corso delle stagioni. Fortunatamente, tuttavia, possiamo riferirci a ben due altre "fonti": stiamo parlando, ovviamente, della saga di libri scritti da Andrzej Sapkowski, e la serie videoludica sviluppata dallo studio polacco CD Projekt RED.

Partiamo da un fatto assodato in entrambi i media: gli strighi, seppur non siano propriamente una "razza" a sé stante, quanto piuttosto degli umani, invecchiano in maniera ben diversa, e molto più lentamente, rispetto agli umani normali: ciò è dovuto dal fatto che i vari agenti mutageni ai quali vengono sottoposti (di cui vi abbiamo già ampiamente parlato), portano a un invecchiamento molto più lento. In un'intervista, Andrzej Sapkowski ha dichiarato che Geralt, durante la storia dei suoi vari libri, ha ben più di cinquant'anni, nonostante non li dimostri per niente, grazie alla giovinezza che la mutazione dà ai Witcher.

Addirittura più vecchio potrebbe essere il nostro eroe nella saga di videogiochi. In The Witcher 3: Wild Hunt, durante una conversazione con Vesemir, veniamo a sapere proprio dal vecchio strigo che Geralt "non è lontano ai cento anni", facendo ipotizzare che la sua età si aggiri intorno ai 93-94 anni, nell'ultimo capitolo (sinora) della serie. Non sappiamo ancora che direzione prenderà la serie Netflix, ma non vediamo l'ora di scoprirlo

E ora la palla passa a voi: conoscevate l'età di Geralt di Rivia in The Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!