Quanti anni ha Gloria di Modern Family? Tutto sul personaggio di Sofia Vergara

Gloria Marie Delgado-Pritchett (nata Ramirez) è l'esuberante moglie colombiana di Jay e la madre di Manny e Joe che in seguito diventa cittadina americana nell'episodio intitolato Patriot Games.

Gloria è nata in Colombia da Pilar e Fulgencio Ramirez. Ha altri fratelli, tra cui Sonia e due fratelli di cui non si conosce il nome. Avendo vissuto in un villaggio povero e pieno di criminalità, è evidentemente abituata a fare lavori manuali e spesso implica la violenza come soluzione ai problemi. Nonostante ciò, quanti anni ha il suo personaggio nella serie?

Gloria è nata il 10 maggio del 1972 e la serie è interamente ambientata nel presente, ovvero dal 2009 (anno della messa in onda del primo episodio) al 2020 (anno della messa in onda dell'ultima stagione). Significa che ha iniziato all'età di 37 anni e ha concluso all'età di 48 anni. Questa è la stessa età dell'attrice che interpreta il personaggio, ovvero l'attrice colombiana Sofia Vergara nata anch'ella a Barranquilla, ma il 10 luglio.

In Modern Family Gloria è un personaggio con una vita complicata durante la sua permanenza in Colombia. La sua stessa famiglia era tutt'altro che tranquilla e spesso e volentieri i suoi fratelli, anche nel presente, hanno bisogno di lei e dei soldi di Jay per uscire fuori dai problemi. Della sua interprete, invece, sappiamo che ha cinque fratelli e la sua famiglia era composta da molti cugini. La sua famiglia era molto cattolica, così come quella del personaggio di Gloria, ma non complicata tanto che poté svolgere studi dentistici prima di abbandonare l'università per dedicarsi al ruolo di modella e attrice. Fu, infatti, scoperta da un fotografo mentre passeggiava su una spiaggia colombiana e le fu offerta la possibilità di entrare nel mondo della moda e della televisione.

Per quanto riguarda gli altri attori, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato.