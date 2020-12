Quanti anni ha Jesse Pinkman? Storia e conologia del personaggio di Breaking Bad

Jesse Bruce Pinkman (Aaron Paul) era l'ex partner di Walter White nel traffico di metanfetamine. Jesse era un piccolo utilizzatore, produttore e rivenditore di droga ed era anche uno studente disattento nel corso di chimica di Walter White.

All'età di 25 anni, Jesse divenne il partner in affari di Walt nel commercio di metanfetamine. Prima della sua collaborazione con Walt, lui, che operava con lo pseudonimo di "Cap'n Cook", era celebre per aver aggiunto un pizzico di polvere di peperoncino per far risaltare la sua metanfetamina sul mercato.

Jesse Bruce Pinkman è nato il 24 settembre 1984 in una famiglia dell'alta borghesia di Albuquerque, nel New Mexico. Jesse ha frequentato la J. P. Wynne High School ed era uno studente molto scadente, soprattutto a causa della sua disattenzione e apatia. Il ragazzo, però, incontrò Walter White per la prima volta nel suo ultimo anno quando Walter era il suo insegnante di chimica.

Walter, che Jesse chiama quasi sempre "Mr. White", lo bocciò nonostante la chimica fosse l'unica materia che davvero gli importava tanto che al liceo era già coinvolto nell'uso, produzione e distribuzione di metanfetamine. Nonostante la sua scarsa posizione accademica, Jesse è riuscito a diplomarsi, con Walt presente sul palco quando ha ricevuto il diploma. All'età di 25 anni è diventato lo stretto collaboratore di Walter nell'impero della droga salvandogli non poche volte la vita e svolgendo perlopiù lavori umili di trasporto e spaccio.

Aaron Paul, alias Jesse Pinkman, è stato anche il protagonista di un film sequel del finale di Breaking Bad. Vi lasciamo con l'articolo su tutte le morti alla fine di Breaking Bad.