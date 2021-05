Quanti anni ha Leonard Hofstadter? Tutto sul personaggio di The Big Bang Theory

The Big Bang Theory è una serie comica trasmessa dal 2007 al 2019 per ben 12 stagioni e ideata da Chuck Lorre e Bill Prady. Tra gli interpreti principali ci sono Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco, ma quest'oggi ci soffermeremo proprio su Galecko, l'attore di Leonard Hofstadter.

Leonard, originario del New Jersey, è un fisico che ha ottenuto una laurea e un dottorato a Princeton che lavora come fisico sperimentale al Caltech. Oltre al suo campo di studi è un appassionato di letteratura fantasy e di storia. Lo abbiamo conosciuto inizialmente come il coinquilino di Sheldon Cooper e per essere stato il ragazzo della sua vicina Penny interpretata da Kaley Cuoco.

Proprio come per il suo coinquilino, anche lui porta il cognome di uno dei vincitori del Nobel per la fisica, Robert Hofstadter, mentre il nome è tratto direttamente dall'attore, regista e produttore cinematografico Sheldon Leonard. Al di là di tutto ciò, una persona di così grande successo con tanto di Q.I di ben 173 quanti anni ha? Il personaggio di Leonard è nato il 17 maggio 1980 e alla conclusione della serie, nel 2019, aveva 39 anni mentre all'inizio dello show, nel 2007, ne aveva 27.

E l'attore Johnny Galecki? Lui è nato il 30 aprile 1975 quindi rispetto al suo personaggio ha 5 anni in più, ma non si notano particolari differenze nella messa in onda. Scoprite il vero significato del titolo di The Big Bang Theory e cosa pensava Jim Parson prima di iniziare a girare The Big Bang Theory.