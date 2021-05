Quanti anni ha Loki? Ecco l'età specifica del personaggio di Tom Hiddleston

Il Marvel Cinematic Universe è già pronto a mostrarsi con numerosi film e serie tv come mai prima d'ora. Questo includerà una serie su Disney+ su Loki, il dio del male. Infatti, mentre Loki è morto in Avengers: Infinity War, una sua versione è vissuta grazie al viaggio nel tempo.

La serie di Loki mostrerà il Trickster che viaggia nel tempo e porta a termine missioni per la Time Variance Authority. Questo gruppo oscuro è nato per impedire che si verifichino anomalie nel flusso temporale, e sembra che Loki sia bloccato a lavorare per loro dopo che lo hanno sorpreso a muoversi nel tempo con una Gemma dell'Infinito. Ma quanti anni ha Loki?

Loki, quando è morto in Infinity War, aveva dai 1051 ai 1052 anni risultando più giovane di Thor che nella pellicola dichiara di avere 1500 anni. Odino, invece, ha delle sembianze più anziane perché aveva più di cinquemila anni. Il processo di invecchiamento degli Asgardiani, infatti, è molto lento e la loro deviazione media rispetto agli anni terrestri, soprattutto per i membri della famiglia reale, è di almeno cinquemila anni. In anni terrestri, proprio per questa deviazione di anni, Loki ha circa 17 anni mentre Thor 24.

Ricordiamo che Loki è nato a Jotunheim come figlio del Re dei Giganti del Gelo, Laufey. Piccolo e debole per un gigante, Loki fu abbandonato da suo padre in un tempio, cercando di lasciarlo morire. Nel 965 d.C., non molto tempo dopo la guerra tra i Giganti e gli Asgardiani, Loki fu trovato dal re Odino. Adottando Loki e usando la stregoneria per alterare il suo aspetto per farlo sembrare un asgardiano, Odino ha cresciuto Loki e suo figlio biologico, Thor, con sua moglie Frigga.

Recentemente, comunque, Kevin Feige ha parlato di Loki come di un vero e proprio poliziesco. In attesa dell'esordio dello show, intanto, un nuovo video ci ha mostrato Charlie Cox nei panni di Loki.