Quanti anni ha Loki nel Marvel Cinematic Universe?

Se c'è un personaggio che nel corso degli anni ha saputo farsi tanto amare quanto odiare dagli appassionati dell'universo cinematografico Marvel, questo è Loki. Il Dio dell'inganno portato in scena da Tom Hiddleston è stato infatti riconosciuto come una delle icone dell'intero franchise, riuscendo addirittura ad accaparrarsi una serie da solista.

Tutto questo successo legato al personaggio, ovviamente si deve non solo alla scrittura degli sceneggiatori che nel corso delle varie pellicole in cui è apparso sono riusciti a tratteggiarlo sempre di nuovi aspetti che incuriosissero i fan, ma anche grazie a Tom Hiddleston.

Ciò ovviamente ha portato molti a volerne sapere sempre di più sul personaggio, e tra le tante cose ci si chiede da sempre: ma quanti anni ha Loki? Forse l'utente di Tumblr NycStark ha la risposta che stavamo aspettando.

Dobbiamo anzitutto ricordarci che il fratellastro di Thor è una divinità, che può quindi vivere molto più di un umano comune e che dimostra di base molti meno anni di quanti ne ha realmente. In tal senso scegliere Hiddleston per il ruolo è stato azzeccato, in quanto anch'egli non dimostra i suoi 42 anni.

L'utente di Tumblr ha quindi calcolato, seguendo anche un riferimento dato dallo stesso personaggio in Thor: Dark World, in cui dice: "Più o meno 5000 anni", è stato rilevato che Loki dovrebbe avere circa 1050 anni nell'MCU, che tradotto nel tempo di un comune essere umano sulla terra corrispondono a soli 16 anni.

Voi che ne pensate?