Quanti anni ha Lorelai Gilmore? La star di Una mamma per amica, tra passato e presente

Lorelai Gilmore è l’indimenticabile ragazza madre di Una mamma per amica, serie che raccontava la storia della sua vita insieme a sua figlia Rory Gilmore. Nel 2016 Netflix ha realizzato un revival, che ci ha riportato direttamente a Stars Hollow per dare nuovamente un’occhiata alla vite dei suoi abitanti dieci anni dopo la fine della serie.

Ma quanti anni ha Lorelai Gilmore nello show? Il rapporto tra Lorelai e i suoi genitori, Richard (Edward Herrmann) e Emily (Kelly Bishop), è particolarmente difficile a causa di eventi accaduti molto prima di quelli visti nello spettacolo. Lorelai infatti è rimasta incinta di Rory quando aveva solo 16 anni e ha deciso di lasciare la casa di famiglia per crescerla da sola.



A Stars Hollow Lorelai costruisce la sua fortuna, aprendo il Dragonfly Inn e crescendo Rory con l’obiettivo di mandarla ad Harvard, anche se poi sappiamo tutti che alla fine frequenterà Yale. Le due sono ben volute dagli abitanti della città che contribuiscono a dare un tocco di eccentricità alla serie con i personaggi più disparati.



Durante la prima stagione di Una mamma per amica Lorelai aveva 32 anni, mentre sua figlia, Rory 16. La differenza di età tra le due è un elemento cruciale per lo show. Quando la serie si è conclusa per la prima volta, dopo ben sette stagioni nel 2007, Lorelai aveva 39 anni.



Una mamma per amica: A Year in the Life riprende circa 10 anni dopo, con Lorelai che ha 48 anni. Questo riporta le cose al punto di partenza, Rory ha la stessa età di Lorelai quando è iniziata la serie, cioè 32 anni, e nell’ultima puntata annuncia di essere incinta.



L'attrice interprete di Lorelai Gilmore, Lauren Graham, anagraficamente è molto vicina al suo personaggio essendo nata nel marzo 1967, il che significa che ha solo un anno più di Lorelai.



Amy Sherman-Palladino ha spiegato perché Una mamma per amica non tornerà, se volete rispolverarvi la memoria su come finisce Una mamma per amica leggete il nostro approfondimento.