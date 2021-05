Quanti anni hanno i Peaky Blinders? Analizziamo i protagonisti della serie

Peaky Blinders è una delle serie tv, targata BBC, più popolari attualmente in onda e segue la storia della famiglia criminale Shelby, di Birmingham, guidata da Tommy Shelby (Cillian Murphy). La serie è ispirata alla vera gang del XIX secolo con lo stesso nome, ma i personaggi e le trame sono interamente immaginari.

Ricostruire le età dei personaggi è impresa ardua, quasi tutti gli interpreti sono molto più vecchi delle loro controparti televisive, ma per farlo ci affidiamo all'enciclopedia di Peaky Blinders.



La prima stagione è ambientata nel 1919, il più grande dei fratelli Shelby è Arthur Shelby (Paul Anderson) nato nel 1887. Durante la prima stagione dovrebbe avere circa 32 anni.



Thomas Shelby è nato invece nel 1890 e di conseguenza dovrebbe avere 29 anni nella prima stagione e 39 anni nella quinta stagione ambientata nel 1929.



John Shelby (Joe Cole) è nato nel 1895 il che significa che aveva 24 anni nella prima stagione. Finn Shelby (Harry Kirton) è nato nel 1908 e aveva la tenere età di undici anni all’inizio dello show.



Ada Thorne (Sophie Rundle) è nata nel 1897. aveva circa 22 anni all’inizio della storia. Polly Gray, interpretata dalla compianta Helen McCrory, è nata nel 1884 ed ha quindi 45 anni alla fine della quinta stagione.



Michael Gray (Finn Cole) è nato nel 1903, alla fine della quinta stagione ha quindi 26 anni. Lizzie Shelby (Natasha O'Keeffe) è nata nel 1899 il che significa che ha 30 anni nella quinta stagione, nove in meno di suo marito Tommy. Linda Shelby (Kate Phillips), l'ex moglie di Arthur Shelby, è nata nel 1895 e ha 34 anni.



