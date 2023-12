Quanti anni ha Percy Jackson? La differenza tra i libri e la serie con Walker Scobell

Ancora prima che venisse confermato il cast ufficiale di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la nuova serie tratta dalla saga di Rick Riordan che ha debuttato mercoledì scorso su Disney+, l'autore dei romanzi si era assicurato che stavolta l'adattamento rispecchiasse fedelmente l'età dei protagonisti delle sue storie, a differenza dei film.

Il protagonista degli amati libri per ragazzi di Riordan e il Percy di Walker Scobell della serie Percy Jackson e gli Olimpi hanno più o meno la stessa età. Nel primo romanzo di Riordan su Percy Jackson, Il ladro di fulmini, Percy ha 12 anni. Si tratta più o meno della stessa età del personaggio interpretato da Scobell nella serie televisiva. Avete letto le nostre prime impressioni su Percy Jackson della Disney?

C'è invece un'enorme differenza rispetto al film di Percy Jackson uscito nel 2010. Nell'adattamento cinematografico della saga letteraria prodotto dalla 20th Century Fox, il Percy Jackson di Logan Lerman era molto più grande: aveva infatti 16 anni quando si verificano gli eventi del libro.

Scobell non ha 12 anni come la sua controparte cartacea. L'attore di The Adam Project aveva 12 anni quando ha fatto il primo provino per lo show nel 2021, prima di essere annunciato ufficialmente come Percy Jackson nel 2022, a 13 anni. Ora l'attore ha 14 anni e, proprio come Percy nei libri, è cresciuto un po' da quando ha girato la serie, parlando con un tono di voce un po' più profondo e apparendo un po' più vecchio durante le anteprime e i red carpet della prima stagione.

Scobell può anche non avere più la stessa età del personaggio, ma va bene così. Percy cresce anche nel corso della saga letteraria e, dato che la Disney e il team di Percy Jackson hanno iniziato presto a lavorare con l'attore, quest'ultimo sarà per lo più in linea con l'età del personaggio. Nel secondo capitolo della saga di Riordan, Il mare dei mostri, Percy ha 13 anni, mentre il personaggio avrà 16 anni alla fine del quinto e ultimo libro (Lo scontro finale).

La Disney non ha ancora dato il via libera alla seconda stagione, ma dato il debutto più che positivo della serie dopo i primi due episodi, è probabile che il rinnovo arriverà in tempi brevi per avviare il più rapidamente possibile la produzione dei nuovi episodi.