Quanti anni ha Ragnar Lothbrok? La biografia del protagonista di Vikings

Durante le sue prime stagioni, il personaggio principale di Vikings era Ragnar Lothbrok, che ne ha passate molte in quattro stagioni, ma quanti anni aveva all'inizio della serie e quanti quando è morto?

Creato da Michael Hirst, la serie ha debuttato nel 2013 e, sebbene inizialmente fosse previsto come una miniserie, ha catturato l'attenzione di spettatori e critici, quindi è stato rinnovato per una seconda stagione e adesso è arrivata a ben sei stagioni.

Vikings inizialmente ha seguito la leggendaria figura norrena di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e i suoi viaggi e le sue incursioni insieme ai suoi fratelli vichinghi, tra cui il suo vero fratello Rollo (Clive Standen). Con il progredire della serie, la storia ha iniziato a spostare l'attenzione sui figli di Ragnar (Björn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd e Ivar), con lo scopo di renderli i protagonisti, dato che Ragnar non sarebbe stato in giro per sempre.

L'eroe, infatti, ha incontrato il suo destino nella stagione 4 di Vikings quando è stato gettato in una fossa di serpenti velenosi agli ordini di Re Aelle. Nel corso di quattro stagioni, Ragnar ha attraversato tutti i tipi di ostacoli, dalle relazioni problematiche alle guerre e alle malattie, eppure non sembrava invecchiare. Allora, quanti anni aveva?

Come accade in molti programmi televisivi, Vikings non dichiara esplicitamente quanti anni hanno i suoi personaggi principali, e nel caso di Ragnar, è particolarmente difficile calcolare la sua età perché potrebbe non essere esistito. Tuttavia, alcune pagine dedicate allo spettacolo e al personaggio elencano il suo anno di nascita nel 763 d.C. e poiché la prima stagione copre lo scontro di Lindisfarne, considerato come il punto di partenza dell'era vichinga, è possibile calcolare un'età approssimativa.

L'incursione di Lindisfarne avvenne nel 793, il che significa che all'inizio di Vikings, Ragnar Lothbrok aveva 30 anni. Alcuni spettatori hanno preso l'età di Björn nella stagione 1 come riferimento per calcolare l'età di Ragnar, poiché si dice sia diventato padre all'età di 19 anni, e Björn ha 12 anni all'inizio della serie (elencato come nato nel 781 ), che si adatta al calcolo precedente.

Per quanto riguarda l'età della morte di Ragnar, il calcolo si fa più complesso. Non è noto in quale anno sia ambientata la quarta stagione di Vikings e poiché Ragnar non sembra invecchiare molto durante la serie, i fan sono rimasti molto confusi. Il "vero" Ragnar potrebbe essere morto tra l'852 e l'856, il che significa che nella serie dovrebbe avere 89-93 anni, ma sembra alquanto impossibile.

Tenendo conto che aveva cinque figli ed erano tutti adulti al momento della sua morte, molti fan hanno calcolato che Ragnar fosse sui 55 e i 65 anni quando fu gettato nella fossa dei serpenti.

