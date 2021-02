Quanti anni ha la Regina degli scacchi? Tutto sulla protagonista di Anya Taylor-Joy

La regina degli scacchi è la miniserie di successo di Netflix basata sull'omonimo romanzo di Walter Tevis. È una storia di formazione su una giovane prodigio degli scacchi americana che impara a vincere i suoi demoni personali. La serie segue Beth dalla sua infanzia fino all'età adulta, ma non è chiara la sua età esatta.

Beth è rimasta orfana quando sua madre muore in un incidente automobilistico che poi si scopre essere stato un tentativo di omicidio-suicidio. Il padre di Beth, la cui identità non è mai confermata, non è nella foto, il che lascia la giovane donna orfana. Viene mandata alla Methuen Home for Girls, dove rimane fino a quando non viene adottata, da adolescente, da Alma e Allston Wheatley.

Quando Beth incontra per la prima volta i Wheatley, la direttrice dell'orfanotrofio, Helen Deardorff, dice loro che Beth ha 13 anni. Beth inizia a correggerla, iniziando a dire che ha quindici anni, ma Deardorff la ferma. Probabilmente, il regista stava operando partendo dal presupposto che i Wheatley non avrebbero voluto una figlia più grande, quindi ha mentito sull'età di Beth; tuttavia, come Alma rivela in seguito, ha scelto intenzionalmente di adottare un'adolescente, avendo perso un figlio in precedenza e (presumibilmente) non volendo la responsabilità aggiuntiva richiesta per crescere una figlia più piccola. Deardorff pensava che più una donna fosse anziana, meno era funzionale come candidata per l'adozione, ma il caso di Beth dimostra che aveva torto, e per alcuni futuri genitori, un'adolescente era un'opzione ideale.

La regina degli scacchi mostra che Elizabeth aveva 9 anni quando entrò nell'orfanotrofio. Il suo certificato di nascita, visto nell'episodio 1, mostra la sua data di nascita, "2 novembre 1948", e quindi aveva circa 15 anni quando vinse il suo primo torneo nel 1963. Quando fu adottata è probabile che Beth stesse dicendo che avrebbe fatto "quindici anni a novembre" quando Deardorff l'ha interrotta, dal momento che la sequenza temporale non ha senso altrimenti. Presumibilmente, disse ad Alma la sua vera età, il che spiega perché riuscì a diplomarsi solo tre anni dopo nel 1966. Dato che Alma aveva già ammesso di non volere un bambino più piccolo, è probabile che sarebbe stata ancora più felice di apprendere che Beth si stava già avvicinando all'età adulta.

Beth ha 19 o 20 anni alla fine de La regina degli scacchi, poiché il torneo in Russia si svolge nel 1968, ma il periodo dell'anno non è chiaro. Sulla base del fatto che viene descritta come una ventenne, l'evento probabilmente si svolge alla fine del 1968, dopo il suo compleanno a novembre. Ci sono alcuni problemi con l'età di Beth come ad esempio nel rapporto con Townes, ma il fatto che la sua vera età sia mantenuta vaga aiuta a concentrare la storia sul suo sviluppo personale fino al finale della serie.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle 5 differenze più evidenti tra i libri e la miniserie TV Netflix La regina degli scacchi, vogliamo sapere la vostra: vi è piaciuta La regina degli scacchi? Avreste voluto vederne un sequel? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato.