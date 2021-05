Quanti anni ha Rick Grimes? Approfondiamo l'iconico protagonista di The Walking Dead

Nel mondo di The Walking Dead l'età è davvero solo un numero, nessuno festeggia il compleanno e la maggior parte delle persone non sa nemmeno che giorno dell’anno sia e nemmeno gliene importa. Cercare di definire l’età dei protagonisti è quasi impossibile come cercare di ragionare con un'orda di zombie affamati ma ci abbiamo provato.

Quando si tratta di bambini poi, quelli più grandi potrebbero già aver iniziato a dimenticare com'era vivere nel mondo di prima, mentre i bambini più piccoli non sanno nemmeno cosa significa.

Perciò anche cercare di definire l’età di Rick Grimes (Andrew Lincoln) è davvero difficile.

Facciamo conoscenza del nostro protagonista mentre si trovava in coma all’ospedale nel pilot di The Walking Dead. La storia non è iniziata con l'epidemia di zombie e con il mondo che cadeva a pezzi, ma con il suo protagonista che esce da uno stato comatoso.



Lo sceriffo Grimes e il suo compagno Shane (Jon Bernthal) furono coinvolti in una sparatoria prima della fine del mondo. Dopo essere stato colpito ad una spalla, Rick perse conoscenza. Quando si svegliò, si ritrovò in un ospedale deserto e con l’apocalisse iniziata.

Rick, confuso dallo stato in cui si trovava l'ospedale, se ne andò e posò gli occhi su uno zombie per la prima volta. Rimase inorridito nello scoprire che la città di Atlanta era caduta nel caos e gli zombie erano ormai ovunque. Sua moglie e suo figlio erano già fuggiti dalla zona con un gruppo di sopravvissuti. Dopo un incontro casuale con Morgan (Lennie James), Rick partì alla ricerca della sua famiglia.

L'ex showrunner dello spin-off Fear the Walking Dead, Dave Erickson, parlando con Business Insider ha rivelato che Robert Kirkman ha detto che Rick è stato in coma tra le quattro e le cinque settimane. In base alla lunghezza della barba di Rick, ai commenti fatti da Morgan sull'arresto dell'acqua un mese prima e allo stato dei corpi dentro e intorno all'ospedale questo può essere vero.



Ciò significa che la famiglia di Rick era con Shane da poco più di un mese prima che Rick si riunisse a loro e in quel breve lasso di tempo, la civiltà era già crollata a causa dell'epidemia.

A differenza di Fear the Waking Dead, il punto della serie non è mai stato quello di mostrare come tutto è iniziato, ma di iniziare a raccontare la storia con una persona che è stata improvvisamente scaraventata nel mezzo di tutto.



La precisa età di Rick Grimes, come anche di Carl, non è mai stata specificata.

Nel numero 164 di The Walking Dead, lo scrittore/creatore Robert Kirkman e l'editore Sean Mackiewic sollevano questo problema grazie ad una lettera di un fan che affermava che Rick aveva 27 anni nelle primissime pagine di The Walking Dead, mentre Carl aveva solo 7 anni.

Mackiewic contesta questi dati, rivelando che Rick è più vicino a 30 all'inizio del fumetto:

"L'età di Rick non è mai stata rivelata nel fumetto", ha detto. "È stato rivelato abbastanza da capire che aveva 23 anni quando ha iniziato a fare sul serio con Lori...il che invalida la tua teoria perché Rick non può aver avuto 27 anni nello stesso momento in cui Carl aveva 7 anni."

Nel 2010, anno di debutto della serie tv, Andrew Lincoln aveva 37 anni il che potrebbe farci dedurre che l’età di Rick Grimes nello show sia compresa tra i 35 e i 50 anni, considerato che attualmente sono già passati 12 anni dall’inizio dell’apocalisse come rivelato nell’ultimo episodio della decima stagione.



Dopotutto questi dettagli non sono mai stati importanti per Kirkman che non ha nemmeno mai rivelato com'è iniziata l'epidemia in The Walking Dead e anche la cronologia di The Walking Dead non è mai stata molto chiara fino all'ultimo episodio della decima stagione.