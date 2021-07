Quanti anni ha Rick di Rick e Morty? Tutto ciò che dovete sapere su di lui

Capelli grigio-blu, alto, magro, più o meno di mezza età: lo conosciamo così Rick uno dei protagonisti della famosa serie animata Rick e Morty. Ma quanti anni ha lo scienziato della fortunata sitcom targata Netflix? Scopriamolo insieme!

Rick Sanchez ha sessant'anni. Un nonno piuttosto giovane, se si considera che il nipote Morty ha ben 14 anni. Ma d'altro canto che la figlia Beth sia una ragazza madre non è un mistero. Parliamo di un personaggio sicuramente interessante. Se da un lato conosciamo la sua grande intelligenza, che l'ha portato a inventare dispositivi nuovi, dall'altro c'è il Rick alcolista, che ricorre spesso alla violenza per raggiungere i suoi obiettivi. I crimini da lui commessi sono innumerevoli, impossibili da contare. Proprio considerando le sue caratteristiche, i creatori della serie hanno deciso di affiancargli un villain perfetto in Rick e Morty 5, la perfetta nemesi del nostro protagonista.

Le uniche vite di cui ha cura sono quelle dei suoi cari, tra cui contiamo i nipoti Morty e Summer e gli amici di una vita. In ogni caso si tratta sicuramente di un personaggio fuori dalle regole imposte dalla società e che nutre un autentico disprezzo per le istituzioni. Però è anche bello notare che, nonostante il suo animo rock e anticonformista che lo porta a negare la sua fede, probabilmente Rick crede in un Dio. Si è infatti rivolto più volte a Dio, sia nei momenti di introspezione e debolezza per chiedergli pietà, sia per sfidarlo. Un lato importante, che sembra andare in contraddizione con il personaggio, ma che in realtà gli regala un'umanità.

E' interessante ricordare che Rick and Morty nasceva come una parodia di Ritorno al futuro, dunque Rick dovrebbe essere una specie di Doc Brown. Ovviamente dalla parodia la serie ha preso una sua direzione, diventando l'originale e divertente sitcom che conosciamo oggi. Adesso i fan si chiedono quando potranno rivedere il loro protagonista, e la risposta è: presto! Infatti l'uscita di Rick e Morty 5 è ormai vicinissima.