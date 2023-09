Quanti anni ha Sabine Wren in Ahsoka? Il confronto con Rebels

Sebbene Sabine Wren sia diversa in Ahsoka, la mandaloriana ex combattente ribelle è tra i personaggi più interessanti della nuova serie TV di Dave Filoni. Per Sabine, Ahsoka non è l'unica apparizione e nel corso della saga di Star Wars la guerriera ha saputo guadagnarsi il proprio posto di rilievo in Rebels.

Proprio in Rebels, Sabine Wren ha fatto il suo debutto: così è lecito chiedersi, quanti anni abbia la guerriera mandaloriana anche in prospettiva della timeline di Ahsoka. Per capirlo è bene fare un passo indietro ed analizzare il percorso di Sabine. Nella serie animata Rebels, Sabine ha circa 16 anni ed uno dei membri più giovani dell'equipaggio Ghost: è amante delle armi e sa maneggiarle con destrezza. Nelle quattro stagioni di Rebels, Sabine cresce e quando la serie TV si conclude, la guerriera mandaloriana dovrebbe avere 20 anni.

In Ahsoka, è inevitabile, gli anni sono passati e i personaggi che abbiamo conosciuto in Rebels adesso sono diversi e questo succede anche a Sabine che appare più matura e con una sicurezza in più che scivola facilmente nell'impertinenza data anche dalla forte esperienza che Sabine ha maturato negli anni. La battaglia di Yavin è un punto cruciale nella timeline della serie TV su Ahsoka: Rebels termina poco prima di essa, e Ahsoka inizia ben nove anni dopo dunque Sabine dovrebbe avere 29 anni al momenti degli eventi della serie TV Ahsoka e dunque quasi coetanea di Ezra Bridger.

Quale sarà il destino di Sabine? Abbiamo ancora troppi pochi elementi per tracciarlo ma intanto potete scoprire se Ahsoka ha fatto meta-tv con il canone di Star Wars Legends!