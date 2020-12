Quanti anni hanno Sam e Dean? Le età dei protagonisti di Supernatural

Quanti anni hanno Sam e Dean Winchester all'inizio e alla fine della loro storia di Supernatural? Dal 2005 ad oggi, i fratelli Winchester interpretati da Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno vissuto numerose avventure molte delle quali soprannaturali che hanno un po' confuso per quanto riguarda la loro età.

La stagione di debutto di Supernatural ha visto Sam e Dean riunirsi per rintracciare il padre, dando la caccia a un'eclettica selezione di mostri lungo la strada. Dopo aver completato l'arco iniziale di Supernatural di Eric Kripke con la stagione 5, i fratelli Winchester hanno continuato a salvare persone e cacciare strani avversari, affrontando Leviatani, mondi paralleli, arcangeli e, infine, Dio stesso.

Nelle 15 stagioni, Sam e Dean Winchester sono maturati davanti agli occhi del pubblico, crescendo e adattando i loro ruoli di conseguenza. Ad esempio, dove Dean una volta era il promiscuo signore del duo, ora è più interessato a essere una buona figura di mentore per Jack, il figlio nephilim di Lucifero. Il libresco, intelligente Sam è sempre stato più un'anima vecchia rispetto al suo fratello selvaggio, ma anche lui si è ammorbidito nel corso degli anni, lasciando andare l'angoscia che un tempo definiva il suo carattere. I Winchester di Supernatural sono entrambi invecchiati in un modo decisamente non soprannaturale e organico, ma quanti anni hanno nella prima stagione e poi nella quindicesima stagione finale?

Allora, Sam è nato il 2 maggio 1983 mentre Dean, suo fratello maggiore, è nato il 24 gennaio 1979. La stagione 1 è iniziata nel 2005 in un mondo contemporaneo quindi Dean aveva 26 anni e Sam 22 anni. Nonostante alcune deviazioni lungo la strada, la stagione 15 è ambientata nei giorni nostri. Questo significa che Dean potrebbe avere 41 anni e Sam circa 36/37 anni. Resta però l'incognita che entrambi i personaggi hanno passato un po' di tempo morti e questo tecnicamente significa che Dean potrebbe avere 39 anni mentre Sam 35.

In tutto questo, quando esce la stagione 15 di Supernatural in Italia? Se non avete paura degli spoiler, ecco come i fan hanno reagito allo struggente finale.