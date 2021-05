Quanti anni ha Saul Goodman? Tutto sulla star di Better Call Saul e Breaking Bad

Bob Odenkirk ha interpretato un perfetto Saul Goodman nell’universo creato da Vince Gilligan, tra Breaking Bad e lo spin-off Better Call Saul. Jimmy McGill è stato presentato per la prima volta con il suo pseudonimo Saul Goodman nell’ottavo episodio della seconda stagione di Breaking Bad intitolato proprio "Better Call Saul".

Dopo essere stato pesantemente coinvolto nelle avventure di Walter White & Jesse Pinkman (Bryan Cranston e Aaron Paul) al personaggio è stato dato un finale piuttosto incerto e uno spin-off per la gioia di tutti i fan.



Better Call Saul ha ripreso la sua storia sia dopo che prima degli eventi di Breaking Bad, mostrandoci Jimmy anche in una versione più giovane di se stesso e raccontandoci come l'avvocato è diventato l’iconico e cinico Saul Goodman che abbiamo imparato a conoscere.

L'arco e la trasformazione di Jimmy sono stati avvincenti quanto quelli di Walter White e la storia non è ancora terminata visto che è in uscita la sesta stagione di Better Call Saul.



Come rivelato dalla sua patente di guida nell'episodio "JMM" della quinta stagione di Better Call Saul, quando Jimmy e Kim Wexler (Rhea Seehorn) si sposano, è nato il 12 novembre 1960.

Ciò significa che nella prima stagione di Better Call Saul, ambientata tra maggio e luglio 2002, Jimmy McGill ha 41 anni.



Il nostro Jimmy ha ancora 41 anni nella seconda stagione, mentre nella terza stagione compie 42 anni. Gli eventi della quarta stagione si svolgono nel corso di un anno intero, quindi ha 43 anni alla fine, ed è quanti anni ha ancora nella quinta, che termina nel giugno 2004.



Gli eventi di Breaking Bad iniziano nel 2008 e quando Saul Goodman viene presentato per la prima volta nella seconda stagione di quello spettacolo ha 48 anni. Quando sta facendo le valigie per partire per Omaha alla fine di Breaking Bad, Saul ha 49 anni, con quegli eventi che accadono tra la metà e la fine del 2010.

I flash-forward che segnano l'inizio di ogni stagione di Better Call Saul si svolgono probabilmente intorno alla fine del 2011 o all'inizio del 2012, il che significa che Saul ha circa 51 anni alla fine della sua storia. Bob Odenkirk è in realtà più giovane del personaggio che interpreta essendo nato nell'ottobre 1962.



Presto arriverà anche uno spin-off prequel animato intitolato Slippin' Jimmy sui fratelli Jimmy (Bob Odenkirk) e Chuck McGill (Michael McKean) che espanderà ancora l'universo di Breaking Bad.