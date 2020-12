Quanti anni ha Ted? Tutte le età del protagonista di How I Met Your Mother negli anni

How I Met Your Mother si concentrava su Ted Mosby che raccontava ai suoi due figli l'ampio e dettagliatissimo racconto su come ha incontrato la loro madre. Un mistero che ci ha conquistati tutti mentre Ted del 2030 raccontava lo spettacolo, che era inizialmente ambientato nel 2005.

Tutti gli eventi che riguardavano Ted vedevano coinvolti anche i suoi amici più cari: Marshall, Lily, Barney e Robin.

Durante il susseguirsi di accadimenti, molti dei compleanni dei personaggi sono stati svelati insieme alla loro età.

Ted è nato nell'aprile 1978, il che significa che aveva 27 anni all'inizio dello spettacolo. Marshall e Lily, che hanno entrambi 18 anni contemporaneamente a Ted visto che si sono conosciuti come matricole al college, sono nati lo stesso anno. Barney era il più anziano del gruppo, avendo circa 29 anni quando è iniziato lo spettacolo. Robin invece era la più giovane con i suoi 25 anni.



Ted compra la casa dei suoi sogni nel 2010, a 32 anni, esattamente due anni dopo essere stato lasciato sull'altare da Stella all'età di 30 anni.



Il nostro protagonista ha incontrato Tracy, alias la "Madre", la notte del matrimonio di Barney e Robin nel 2013. Tracy è nata nel settembre 1984, quindi a quel punto aveva ancora tra i 28 e i 29 anni. Hanno avuto il primo figlio nel 2015 quando Ted aveva 37 anni. I due si sono sposati nel 2020, Ted aveva 42 anni e Tracy circa 36.

Il Ted del futuro stava narrando la loro storia dall'anno 2030 quindi si presume che avesse circa 52 anni mentre i suoi figli avevano 15 e 13 anni. Sfortunatamente, veniamo a conoscenza del fatto che Tracy è morta sei anni prima, all'età di 40 anni.



Questo evento ci porta al controverso finale di How I Met Your Mother che ancora oggi divide i fan dello show. Se vi state chiedendo come sono diventati oggi i protagonisti di How I Met Your Mother leggete il nostro focus sugli attori e le loro carriere.