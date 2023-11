Quanti anni vivono i draghi nel mondo di Game of Thrones?

Tra le tante curiosità provenienti dal mondo di “Il trono di Spade” e il suo spin-off “House of the Dragons” (qui trovate la nostra recensione di House of the Dragons), ce n’è una che ancora non è stata risolta. Quanti anni vivono i draghi in Game of Thrones?

Nel Trono di Spade versione televisiva si può osservare la crescita di ben tre draghi, ma effettivamente non è chiaro quanto sopravvivano. "La durata naturale dei giorni di un drago è molte volte superiore a quella di un uomo", dice Jorah Mormon. "O almeno così vogliono farci credere le canzoni". Anche se poi effettivamente lo stesso Jonah sostiene che i draghi raramente arrivano a completare il proprio ciclo vitale poiché nati e cresciuti per la guerra. Non ci sono effettivamente limiti alla vita di un drago, considerato che “fino a quando un drago ha cibo e libertà continuerà a crescere”, sopravvivendo molto più a lungo di un umano.

L’unico esempio che ci può fornire un limite ideale è Balerion, chiamato il terrore nero, la cui morte è giunta all’età di 200 anni durante il regno del Re Jaehaerys I Targaryen. Segno che effettivamente i draghi del Trono di Spade possono vivere molto più a lungo di un uomo. Sapevate invece che Lena Headey non volle saperne di girare una scena in Game of Thrones?