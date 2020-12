Quanti anni ha Walker? L'età del protagonista di Walker Texas Ranger attraverso gli anni

Walker Texas Ranger è una serie televisiva statunitense che venne messa in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie venne ideata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis e vedeva come protagonista il ranger Cordell Walker.

In tutti questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare il coraggio e la determinazione di Cordell Walker in tutte le sue avventure, molte delle quali decisamente rischiose. Una domanda però ha spesso attanagliato lo spettatore: quanti anni ha Cordell Walker?

Cordell Walker prese ispirazione da un precedente personaggio di Chuck Norris nel film Una magnum per McQuade e venne paragonato agli sceriffi del vecchio West. Molti fan hanno individuato delle curiose e intriganti somiglianze anche col personaggio di Martin Riggs interpretato da Mel Gibson nel film Arma letale: ufficiali di polizia, esperti di arti marziali, un passato nelle forze speciali, veterani del Vietnam, un partner di colore, una Beretta 92 FS e hanno perso la loro prima moglie in un attentato destinato a loro stessi.

Cordell Walker venne sviluppato, però, come un personaggio quasi autobiografico del suo interprete Chuck Norris, infatti è anch'egli mezzo cherokee e per metà di origini irlandesi tanto che dalla sua tribù è soprannominato Washoe (Aquila Solitaria). Divenne orfano all'età di 12 anni e da quel momento ha vissuto in una riserva cherokee con lo zio, per poi arruolarsi negli U.S. Marines durante la guerra del Vietnam.

Si iscrisse quasi per volontà di rivalsa al corpo dei Texas Rangers, diventandone uno dei membri più funzionali di sempre e i numerosi problemi affrontati nella vita, dalla dura infanzia alla guerra del Vietnam, lo hanno reso uno dei militari più competenti e abili del Texas. Ma adesso proviamo a rispondere alla domanda iniziale: quanti anni ha? Cordell Walker nacque il 10 dicembre 1947 e dalla sua biografia sappiamo che nei primi anni settanta si arruola negli U.S. Marines partendo per il Vietnam e che al suo ritorno nel 1981 Walker si trasferisce a Dallas dove entra a far parte del corpo dei Texas Rangers. Facendo un semplice calcolo matematico, Walker divenne Texas Ranger all'età di 34 anni. La serie, però, mostra eventi fino alla nascita della primogenita di Walker Angela. Non si sa bene l'anno, ma l'ultimo evento utile per capirlo è il 1993, anno della morte di Mobley per mano di Emil Lavocat. Significa che vediamo Cordell Walker fino all'età di 46 anni o poco più.

