Quanti anni ha Yennefer? Ecco l'età ufficiale e la storia della maga di The Witcher

Tra i prodotti che più attendiamo nel prossimo futuro c'è, senza dubbio, the Witcher 2, la seconda stagione della serie Netflix adattamento della saga di libri di Andrzej Sapkowksi: anche se non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, sappiamo che, presto avremo aggiornamenti su The Witcher 2. Nell'attesa, continuiamo ad approfondirne la lore.

Infatti, abbiamo trattato, per esempio, di quale sia la cronologia ufficiale di The Witcher, come finisce la storia di The Witcher secondo i libri, e anche quanti anni ha Geralt di Rivia in The Witcher. Rimanendo in tema, vogliamo trattare anche della storia e dell'età di un altro personaggio principale della serie di libri di Andrzej Sapkowski, e che è anche tra le protagoniste della serie TV.

Stiamo ovviamente parlando di Yennefer di Vengerberg. Quindi, qual è la sua storia? Partiamo dall'inizio. Ritornando alla cronologia ufficiale, Yennefer nasce nel 1173 dopo la Resurrezione, l'evento chiave nel quale inizia la datazione nel mondo di The Witcher, e che divide la preistoria dalla storia.

Non dovrebbe sorprenderci il fatto che, al momento della narrazione della storia dello strigo Geralt, Yennefer (Anya Chalotra nella serie) sia davvero molto vecchia, molto più di quanto il suo aspetto bello e giovanile possa comunicare: la maga, infatti, secondo quanto raccontato nel romanzo La torre della rondine, quarto e penultimo della serie (se escludiamo La stagione delle tempeste, che narra una storia avvenuta tra i racconti de Il guardiano degli innocenti), Yennefer avrebbe in quel momento ben 94 anni!

Ancora più anziana arriva a essere nella serie videoludica ideata da CD Projekt RED: il primo gioco di The Witcher è ambientato nel 1273, quando Yennefer ha esattamente 100 anni. Piccola nota a margine: l'introduzione del gioco, ci dice che in realtà sia ambientato nel 1270 (quindi Yennefer avrebbe 97 anni), ma in realtà è sbagliato: essendo ambientato cinque anni dopo la fine delle Guerre Settentrionali (che terminarono nel 1268), la data giusta è proprio quella del 1273. Hanno provato a togliere tre anni alla nostra maga preferita, eh! Ma noi, la riteniamo splendida lo stesso.

E ora è il vostro turno conoscevate l'età di Yennefer di Vengerberg in The Witcher secondo i romanzi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!