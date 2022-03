Annie Awards: Netflix sbanca con 9 premi ad Arcane, impensabile l'unica vittoria MCU

E un altro bilancio della Award Season si è concluso, avvicinandoci un po' di più alle papabili vittorie dell'Oscar. Per il settore serial, Netflix ha semplicemente imposto un monopolio agli Annie Awards soprattutto grazie ad Arcane. L'MCU ottiene un solo premio e per una serie che non direste mai.

In realtà, semmai ci poteva essere vittoria per il Marvel Cinematic Universe, non poteva che andare ai folli universi alternativi di What If, visto che gli Annie Awards, arrivati ormai alla loro 49esima edizione, nacquero specificatamente per dare risalto e nobilitare il campo dell’animazione. L’ennesimo appuntamento dell’Award Season che ci preannuncia i possibili vincitori nella categoria Miglior Film d’Animazione ai prossimi Academy Awards – un po’ come accaduto ieri con il Japan Academy per il papabile vincitore di Miglior Film Straniero – anche se l’inaspettata sconfitta del favorito Encanto contro il titolo Netflix ha generato qualche polemica.

Nel settore del piccolo schermo invece, non c’è stata storia. Su 13 categorie dedicate, Netflix si è portata a casa 12 statuette, di cui il 75% solo per Arcane. La serie tratta da League of Legends si è portata a casa, fra gli altri: Miglior Regia, Miglior Storyboarding, Miglior Sceneggiatura e gli equivalenti di Miglior Serie e Miglior Interpretazione vocale di un personaggio. Premi minori comprendono anche Migliori Effetti Animati, Migliore Animazione dei Personaggi e Migliori Scenografie.

Gli altri tre premi, Netflix li ha ottenuti per le Miglior Produzioni Televisive per bambini e per la fascia prescolare – rispettivamente Maya and the Three e Ada Twist, Scientist – e per le Migliori Musiche sempre con Maya and the Three. Il Marvel Cinematic Universe, dal canto suo, si è portato a casa solo Miglior Montaggio con What if...? per l’episodio E se... Ultron avesse vinto? Ecco di seguito la lista completa delle vittorie, comprensiva degli episodi premiati: