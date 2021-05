In che anno è ambientato Agents of SHIELD? La cronologia ufficiale dello show Marvel

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., o semplicemente Agents of S.H.I.E.L.D., è una serie televisiva basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D ed è stata prodotta dalla Marvel Television e trasmessa su ABC.

Lo show è ambientato dopo gli eventi di Avengers e Iron Man 3 e si lega direttamente a Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Tutte le sette stagioni sono ambientate subito dopo gli eventi di Avengers, il film del 2012, e tutto hanno inizio con l'agente Phil Coulson assemblare una squadra selezionata di agenti S.H.I.E.L.D., composta dalla leggendaria agente Melinda May, detta la Cavalleria, il promettente agente Grant Ward e una coppia affiatata di scienziati, l'ingegnere Leopold Fitz e la biologa Jemma Simmons, per investigare sui casi di origine soprannaturale. A loro si aggiunge anche Skye, ex hacker di un gruppo di attivisti noti come Rising Tides, alla ricerca della verità sui suoi genitori che non ha mai conosciuto.

In realtà gli SHIELD sono famosi per spostarsi nel tempo e l'arco temporale della serie è così ampio da coprire gli anni che vanno dal 1931 al 2019 con alcuni balzi all'indietro come avvenuto nella settima stagione. La stragrande maggioranza della storia, però, si svolge durante la seconda guerra mondiale nel 1943-1945.

La serie si è ormai conclusa da un po' di tempo, ma sicuramente i personaggi potrebbero tornare per qualche progetto legato all'MCU, anche se ultimamente alcune voci vorrebbero Disney+ alle prese con un revival di Agents of Shield, a voi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti! Ricordiamo, infine, che Agents of SHIELD ha mandato in onda il suo episodio finale nell'agosto 2020.