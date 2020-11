In che anno è ambientato Breaking Bad? Ecco la timeline completa e ufficiale

Breaking Bad è una delle serie più amate dagli appassionati e continua ad espandere il suo universo grazie alla recente uscita di un film, El Camino - Il film di Breaking Bad e alla serie spin-off Better call Saul. Ma proviamo a fare ordine negli eventi che hanno coinvolto i nostri protagonisti.

Breaking Bad ha debuttato nel 2008 mostrandoci per la prima volta Walter White (Bryan Cranston) come insegnante che ha lasciato la sua vita ordinaria alle spalle per rischiare tutto diventando un boss della droga. Lungo la sua scalata, ha collaborato con il giovane Jesse Pinkman (Aaron Paul) e spesso ha ottenuto l'assistenza dello straordinario artista e avvocato della truffa, Saul Goodman (Bob Odenkirk).



Dopo che Walt ha incontrato la sua morte quando Breaking Bad è terminato nel 2013, il franchise si è espanso con la serie prequel spin-off basata sulla vita di Saul quando era ancora conosciuto come Jimmy McGill.



Considerando che Better Call Saul funge da prequel di Breaking Bad, è chiaramente ambientato prevalentemente nel passato. La serie si concentra su come Jimmy McGill si sia completamente trasformato nel grande truffatore Saul Goodman, che viene coinvolto nelle operazioni di droga di Walter White.



Quando Better Call Saul inizia, la narrazione è ambientata nel maggio 2002, un periodo in cui Jimmy stava lottando finanziariamente come difensore pubblico. Dopo aver tentato di vendicarsi di un potenziale cliente, Jimmy incontra Nacho Varga e la famiglia criminale di Salamanca. Nello stesso periodo, Mike Ehrmantraut viene coinvolto con i Salamanca. L'intera prima stagione si svolge in due mesi.



La seconda stagione di Better Call Saul si svolge ancora nel 2002, da luglio a settembre. Gus Fring fa il suo debutto nella terza stagione che è inizialmente ambientata nel settembre 2002. Grazie ad alcuni flashback vengono riempiti alcuni degli spazi vuoti lasciati sul passato di Gus ma nella trama attuale, assiste Mike nel riciclaggio di denaro. L'intera stagione si estende su sei mesi.

La quarta stagione riprende subito dopo gli eventi della stagione precedente e prevede un salto temporale di nove mesi che porta la trama all'inizio del 2004. La quinta stagione è ancora ambientata nel 2004, più di quattro anni prima che gli eventi di Breaking Bad abbiano inizio. Se Better Call Saul ha in programma di collegarsi direttamente alla serie originale, le ultime due stagioni dovrebbero includere alcuni salti temporali.



Questo perché Breaking Bad inizia nel settembre 2008 quando Walter White, ancora insegnante di scienze alle superiori, festeggia il suo 50° compleanno mentre apprende anche della sua diagnosi di cancro.



La seconda stagione riparte esattamente da dove finisce la stagione di debutto, cioè nel novembre 2008. Walt è ora conosciuto come Heisenberg e riceve assistenza da Saul per entrare in contatto con Gus. Quando la stagione finisce, siamo arrivati all’inizio del 2009, con l'incidente aereo su Albuquerque.



Simile alla prima stagione in termini di lunghezza nella timeline, anche la terza stagione di Breaking Bad si svolge in soli due mesi con Skyler che viene a sapere del business della metanfetamina di suo marito.



Quando la quarta stagione riprende, siamo a metà aprile 2009 e il rapporto di lavoro di Walt con Gus inizia a cambiare molto rapidamente. Nel corso di quattro mesi, Gus esclude Walt dall'attività. Walt e Skyler si rivolgono quindi a Saul per trovare un modo per riciclare i loro soldi. Entro la fine della stagione, Walt porta finalmente a termine un piano di successo per eliminare Gus una volta per tutte.



La quinta stagione è stata divisa in due segmenti quando AMC ha trasmesso gli episodi, da luglio 2009 e marzo 2010, che si verifica nella stagione 5A, Walt, Jesse e Mike iniziano una nuova attività di metanfetamina. Poco prima del finale di mezza stagione, Hank scopre che Walt è Heisenberg.



La seconda metà della quinta stagione di Breaking Bad continua da dove gli episodi precedenti si erano interrotti con alcuni flashforward. Hank insegue Walt mentre la famiglia White cade completamente a pezzi. Hank viene quindi ucciso, Jesse viene preso in ostaggio e l'unica opzione di Walt è lasciare la sua famiglia prima di nascondersi nel New Hampshire.



Passano sei mesi fino al 52esimo compleanno di Walt, quando decide di risolvere le questioni in sospeso perché sta morendo di cancro. La sequenza temporale della serie si è conclusa il 7 settembre 2010, quando Walt tende un'imboscata permette a Jesse di sfuggire alla prigionia prima di morire per una ferita da arma da fuoco.



Quando Jesse viene liberato alla fine di Breaking Bad, ruba la macchina di Todd e corre via. El Camino - Il film di Breaking Bad riprende pochi istanti dopo, mentre Jesse fugge prima di finire a casa di Skinny Pete. La storia è ancora ambientata all'inizio di settembre 2010 nonostante il film sia uscito nel 2019, quasi un decennio dopo la fine di Breaking Bad.



Il film El Camino presenta anche diversi flashback , incluso uno nel 2008, quando Jesse e Walter iniziarono a cucinare metanfetamine. Quando Jesse finalmente paga Ed per i suoi servizi, passano circa due settimane prima che venga portato in salvo in Alaska per iniziare una nuova vita. Questo porta gli eventi del franchise di Breaking Bad alla fine di settembre 2010.



Questo a meno che Vince Gilligan, il suo creatore, non decida di espandere ulteriormente l'universo sotto forma di film o spin-off televisivi. Breaking Bad è stata incoronata miglior serie del 21° secolo e continua ancora oggi a far parlare di se mentre i fan attendono con ansia la sesta stagione di Better Caul Saul le cui riprese dovrebbero iniziare a breve.