In che anno è ambientato How I Met Your Mother? Ecco la cronologia completa

Nelle sue nove stagioni la serie How I Met Your Mother è passata dall’essere amata e adorata dai fan a ampiamente derisa per il suo finale a detta di molti deludente e controverso. La caratteristica di questa serie sono i numerosi flashback e flashforwards, ecco quando si sono verificati eventi fondamentali nella vita dei nostri protagonisti.

La serie inizia nel 2030 con Ted Mosby del futuro che inizia a raccontare ai suoi figli come ha incontrato la loro madre Tracy. Torniamo subito indietro nel 2005 con Ted che vive a New York con Marshall Eriksen e Lily Aldrin che si frequentano dal 1998 quando erano al college.



Il 2005 è l’anno in cui Robin si trasferisce a New York e conosce Ted, che al primo appuntamento dice di amarla facendola scappare, anche se i due faranno tira e molla per molto tempo dopo. Robin diventa il quinto membro del cast principale e il pubblico scopre che non è la madre tramite Future Ted che la chiama zia Robin. Il 2005 è anche l’anno in cui la Madre, Tracy, sta festeggiando il suo 21esimo compleanno quando riceve una chiamata che le dice che il suo ragazzo Max è morto. A causa di questo evento rifiuterà di uscire con un uomo per molti anni.

Nel 2006 Ted inizia a frequentare Victoria e scopre che i suoi genitori hanno divorziato. Robin presenta Metro News per la prima volta, Lily e Marshall si lasciano e il fratello di Barney, James, torna a fargli visita e si scopre che sta uscendo con un ragazzo di nome Tom.

Il gruppo di amici scopre il passato di Robin nei panni di Robin Sparkles e guardano il video di Let's Go To The Mall del 1996. Barney perde contro Marshall in una scommessa sul fatto che il video di Robin fosse un porno da lei girato e Marshall ha il diritto di schiaffeggiare Barney cinque volte.

Prima della fine di quell’anno Ted e Victoria si lasceranno.



Nel 2007 Ted e Robin cominciano a frequentarsi nuovamente, e Robin finirà per dirgli che lo ama per la prima volta. Ma le cose non vanno bene e Robin va in vacanza in Argentina tornando con Gael. Ted attraversa un periodo complicato, si fa crescere la barba e si fa tatuare una farfalla. Lily e Marshall si sposano e quest’ultimo supera l'esame di avvocato dello Stato di New York, il fratello di Barney si sposa con Tom.

Nel 2008 Ted inizia le sue dieci sessioni con la dottoressa Stella Zinman, per farsi rimuovere il tatuaggio e tra i due nascerà una storia. Marshall lascia il suo lavoro alla Nicholson, Hewitt & West e ottiene un lavoro alla Goliath National Bank con Barney. Robin e Barney cominciano a frequentarsi e Barney viene addirittura investito da un autobus. Robin decide però di trasferirsi in Giappone per diventare presentatrice per il canale di notizie inglese mentre Ted viene lasciato sull’altare da Stella.



Nel 2009 Robin e Ted diventano amici con benefici per evitare discussioni, ma si fermano quando Ted si rende conto che Barney ne è turbato. Robin rischia di venire rimpatriata in Canada se non trova lavoro entro 7 giorni, Barney l'aiuta a trovare un lavoro a Come On, Get Up New York! e i due si riavvicinano. Ted intanto inizia un nuovo lavoro come professore universitario.



Il 2010 è un grande anno per Ted che acquista la sua casa del futuro, ottiene il progetto per la nuova sede della Goliath National Bank e inizia a frequentare Zoe. Barney va al Superbowl e mostra il suo numero di telefono in uno dei momenti più esilaranti dello show. Questo è anche l’anno del mistero di Marshall, che viene aggredito a Central Park, forse da una scimmia. Solo lo stesso Marshall conosce la verità. Robin intanto inizia un nuovo lavoro presso World Wide News e inizia a frequentare Don.



Il 2011 è invece un anno importantissimo per Lily e Marshall, il padre di quest’ultimo muore e l’episodio in cui gli dice addio resta uno dei più tristi della serie. Ma Lily è rimasta incinta e i due avranno presto il loro primo bambino. Barney incontra Nora che sembra essere la persona giusta per lui. L'Arcadian viene demolito per far posto al nuovo edificio GNB progettato da Ted che intanto si frequenta con Zoe. Barney scopre finalmente la verità sull’identità di suo padre.



Nel 2012 il nuovo edificio della Goliath National Bank progettato da Ted viene completato, Lily e Marshall diventano genitori del piccolo Marvin e Robin e Barney si fidanzano.



Nel 2013 Marshall e Lily scoprono che Lily è incinta del loro secondo figlio, Barney e Robin si sposano e proprio grazie a questo evento Ted incontra finalmente la Madre, Tracy.

Barney e Robin divorziano nel 2016 e Barney diventerà padre della piccola Ellie nel 2020. È nel 2020 che Ted corona il suo sogno di sposare la donna della sua vita, proprio Tracy, che gli darà due figli prima di morire nel 2024.

Nel 2030, quando Ted ha finito di raccontare la sua storia ai figli corre sotto casa di Robin con il corno francese blu rubato dal ristorante del loro primo appuntamento e i due decidono di riprovarci.



Esiste un finale alternativo di How I Met Your Mother che è decisamente più apprezzato dai fan con Tracy che resta al fianco di Ted per tutta la vita. Scoprite tutto ciò che abbiamo imparato sulla Madre di How I Met Your Mother nel nostro approfondimento.