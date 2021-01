In che anno è ambientato Le terrificanti avventure di Sabrina? La timeline ufficiale

La quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina ha concluso lo show, dopo poco più di due anni di messa in onda: tra alti e bassi, la serie con Kiernan Shipka ha saputo farsi comunque apprezzare per le atmosfere e l'interpretazione dell'attrice nei panni del duo strega e regina degli inferi Sabrina Spellman/Sabrina Stella del mattino.

Se abbiamo visto insieme le ragioni che hanno portato alla cancellazione a opera di Netflix de Le Terrificanti Avventure di Sabrina dopo la quarta parte, oggi vogliamo parlarvi di una questione che anche i fan più accaniti hanno sempre faticato a risolvere, ovvero: in che anni è ambientata la serie Netflix di Sabrina?

Il fumetto

Forse non tutti sanno che lo show televisivo con Kiernan Shipka prende origine dai fumetti di The Chilling Adventures of Sabrina di Roberto Aguirre-Sacasa, versione horror gotica delle storie del famoso personaggio Archie Comics. La storia dei fumetti si svolge negli anni 60, con alcuni flashback che la riportano indietro fino agli anni 50. È la stessa cosa per lo show?

Problemi di timeline

A prima vista, anche il prodotto televisivo (sempre creatura di Aguirre-Sacasa) potrebbe sembrare svolgersi negli stessi anni; tuttavia, la presenza di cellulari e laptop sfalsa sicuramente questa ipotesi. Per aiutarci meglio a comprendere la questione, proprio lo showrunner è venuto in nostro aiuto. Durante un'intervista a E! News, Aguirre-Sacasa ha così dichiarato:

"Originariamente, volevamo ambientarla (la serie TV, ndr.) negli anni 60, quando Sabrina appare per la prima volta nei fumetti, e ci piacevano le problematiche che accadevano durante quegli anni che sentivamo di poter esplorare — femminismo, diritti civili, Charles Manson, Woodstock, il primo uomo sulla luna. […] (Tuttavia) l'emancipazione e la sessualità femminile, il controllo delle donne sul loro stesso corpo, tutto ciò sta accadendo adesso. Si può fare ora. […] Assistiamo ora a queste battaglie, tutti questi diritti sono oggetto di discussione oggi. Non c'è bisogno di ambientarla (la serie TV, ndr.) negli anni 60".

Dunque, sciogliendo ogni dubbio, lo show si svolge nel presente, e non in una qualsiasi epoca passata.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo, per ulteriori approfondimenti, alla nostra recensione della quarta e ultima parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. E voi? Sapevate in che epoca era ambientata la serie Netflix de Le Terrificanti Avventure di Sabrina? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!