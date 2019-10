A un anno dalla morte, Angela Kang rende omaggio a Scott Wilson

In occasione della premiere della stagione 10 di The Walking Dead, la showrunner della serie Angela Kang ha reso omaggio con un commovente post su Instagram all'attore Scott Wilson, che nella serie interpretava Hershel Grrene, a un anno esatto dalla sua morte.

Scott Wilson è morto il 6 ottobre 2018, proprio alla vigilia della messa in onda del primo episodio della stagione 9 di The Walking Dead. Aveva 76 anni ed era affetto da leucemia. In quella stagione Hershel tornava nell'episodio 9x05, intitolato What Comes After, come allucinazione di un Rick Grimes (Andrew Lincoln) gravemente ferito.

Per onorare la memoria dell'attore a un anno dalla scomparsa, Angela Kang ha postato le foto dei fogli di una lettera scritta di suo pugno. "Nel giorno della premiere della stagione 10 sto pensando a Scott Wilson, morto un anno fa in questa data" recita la nota. "Per esprimere tutto ciò che sento dovrei scrivere un libro, ma ho una scadenza da rispettare e ti darò la versione di un block notes dell'hotel. Per nove anni ho lavorato a uno spettacolo con la parola 'morti' nel titolo, ma è ed è sempre stato dedicato alla vita, all'amore e alla famiglia. La mia vita è più ricca per aver conosciuto Scott Wilson, che amavo come uno di famiglia. Ti arricchisce lavorare con tutte le persone creative della famiglia TWD che continua a crescere. E a tutti i fan in tutto il mondo che ci hanno portato fino a qui, grazie per aver accolto il nostro piccolo show di zombie nelle vostre case e nei vostri cuori. Anche voi siete la nostra famiglia. Scott, questo è per te."

Angela Kang ha recentemente parlato anche del destino di Judith e RJ in The Walking Dead 10. La serie zombie è già stata rinnovata per l'undicesima stagione.