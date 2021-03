Quest'anno niente Sanremo? Ecco l'esilarante video dei The Jackal con Beppe Vessicchio

Sembra ieri che Morgan dal palco dell'Ariston chiedeva: "Dove è Bugo?!" dopo aver storpiato il testo della loro canzone. E invece da allora è già passato più di un anno, e il Festival di Sanremo sta per ripartire, e come da consuetudine tornano anche i The Jackal con i loro esilaranti video in compagnia di Beppe Vessicchio.

Quest'anno il gruppo comico napoletano ha un nuovo obiettivo, quello di mentire al celebre maestro barbuto che ha "raggiunto il numero massimo di Sanremo tollerabili da un essere umano". I The Jackal escogitano quindi un piano, dire a Vessicchio che a causa della delicata situazione, il Festival di Sanremo non ci sarà.

Il maestro quindi assai dispiaciuto inizia a raccontare a Fru e compagni tutti gli aneddoti legati al mondo della musica, giorno e notte, senza sosta, spingendo allo stremo i comici. Amedeo Minghi che gli ha insegnato a pescare, l'intolleranza al lattosio di Cat Stevens e il gelato alla crema con Bryan May.

Vessicchio però, scopre l'inganno e mentre tutti pensavano che stesse facendo la pennichella delle 16.45, fugge con la certificazione dorata di Pippo Baudo verso quello che è il luogo a cui sente di appartenere, ovvero Sanremo.

Su Everyeye trovate il programma della prima serata del Festival di Sanremo ed inoltre, date uno sguardo alle parole di Stefano Vicario sulla grande sfida rappresentata dall'assenza di pubblico.